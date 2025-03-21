Теперь официально: Появились подробности о разводе Андреевой и Бондарчука

Актриса Паулина Андреева официально подтвердила свой развод с режиссёром Фёдором Бондарчуком. Об этом она написала в своих социальных сетях. Артистка надеется, что ей ещё удастся поработать с мужем. У пары есть совместный ребёнок — 4-летний Иван.

«Мы никогда не были парой, которая допускала людей в свою семью. Этого не случится и сейчас, но мы посчитали правильным сделать официальное заявление в попытке избежать излишних домыслов и фантазий о нас (хотя понимаем, что это наивно). Спустя девять лет совместной жизни мы приняли решение расстаться», — написала Андреева.