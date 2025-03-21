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21 марта, 14:47

Теперь официально: Появились подробности о разводе Андреевой и Бондарчука

Паулина Андреева подтвердила развод с Бондарчуком

Актриса Паулина Андреева официально подтвердила свой развод с режиссёром Фёдором Бондарчуком. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/_paulina_andreeva_

Актриса Паулина Андреева официально подтвердила свой развод с режиссёром Фёдором Бондарчуком. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/_paulina_andreeva_

Актриса Паулина Андреева официально подтвердила свой развод с режиссёром Фёдором Бондарчуком. Об этом она написала в своих социальных сетях. Артистка надеется, что ей ещё удастся поработать с мужем. У пары есть совместный ребёнок — 4-летний Иван.

«Мы никогда не были парой, которая допускала людей в свою семью. Этого не случится и сейчас, но мы посчитали правильным сделать официальное заявление в попытке избежать излишних домыслов и фантазий о нас (хотя понимаем, что это наивно). Спустя девять лет совместной жизни мы приняли решение расстаться», — написала Андреева.

Напомним, информация о разводе звёздной пары Фёдора Бондарчука и Паулины Андреевой появилась в сентябре. При этом сообщалось, что фактически супруги расстались ещё весной 2024 года. Однако в феврале этого года они вместе отправились в Таиланд на отпуск. В сетях предположили, что пара передумала расставаться.

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Полина Никифорова
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