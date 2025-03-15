«Благодарю за дочь»: Бывшая Тимати объявила о разводе с мужем спустя год после свадьбы
Певица Алекса объявила о разводе с Вячеславом Дайчевым спустя год после свадьбы
Алекса и Вячеслав Дайчев. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / aleksa___official
Певица Алекса официально объявила о том, что разводится с фитнес-тренером Вячеславом Дайчевым. Их бракосочетание состоялось всего год назад. Об этом печальном событии артистка сообщила в соцсетях.
«Не стану говорить много слов… В нашей жизни было много светлых и добрых моментов. Благодарю за дочь, о ней я мечтала всю свою осознанную жизнь! А уже дальше, каждый идёт по своему осознанному пути», — подписала фото певица.
В 2021 году Алекса родила дочь от Дайчева, а в 2024 году пара официально оформила брак. Кстати, поговаривают, что фитнес-тренер бросил беременную невесту ради бывшей рэпера Тимати. А ещё у Дайчева сложные взаимоотношения с матерью из-за артистки. Ходили слухи, что Алекса запретила его матери приходить на свадьбу.
А ранее Life.ru писал, что певица Алсу развелась с мужем Яном Абрамовым спустя 18 лет брака. Журналисты подозревают, что бизнесмен мог изменить супруге. Недавно певица отметила, что научилась отпускать былые обиды, чтобы жить сегодняшним днём. Тем не менее она подала иск на раздел многомиллионного имущества с экс-супругом, а также потребовала запретить ему выезд из страны. Сейчас певица призналась, что у неё нет времени на новые отношения.