«Благодарю за дочь»: Бывшая Тимати объявила о разводе с мужем спустя год после свадьбы

Певица Алекса официально объявила о том, что разводится с фитнес-тренером Вячеславом Дайчевым. Их бракосочетание состоялось всего год назад. Об этом печальном событии артистка сообщила в соцсетях.

«Не стану говорить много слов… В нашей жизни было много светлых и добрых моментов. Благодарю за дочь, о ней я мечтала всю свою осознанную жизнь! А уже дальше, каждый идёт по своему осознанному пути», — подписала фото певица.