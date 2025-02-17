Потребовала запретить экс-супругу выезд из РФ: Алсу завалила Абрамова исками

Певица Алсу и бизнесмен Ян Абрамов продолжают борьбу за многомиллиардное совместно нажитое имущество. Конфликт длится с прошлого года, и сроки его завершения пока не ясны. По информации StarHit, Алсу настроена на то, чтобы извлечь максимальную выгоду из развода, и подала множество исков против бывшего мужа.

Согласно информации издания, Алсу потребовала запретить Абрамову покидать Россию, однако её команда не представила достаточных доказательств необходимости такого запрета, в результате чего иск был отклонен.