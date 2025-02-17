Потребовала запретить экс-супругу выезд из РФ: Алсу завалила Абрамова исками
StarHit: Алсу требует запретить Абрамову выезд из РФ и арестовать его недвижимость
Алсу. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ alsou_a
Певица Алсу и бизнесмен Ян Абрамов продолжают борьбу за многомиллиардное совместно нажитое имущество. Конфликт длится с прошлого года, и сроки его завершения пока не ясны. По информации StarHit, Алсу настроена на то, чтобы извлечь максимальную выгоду из развода, и подала множество исков против бывшего мужа.
Согласно информации издания, Алсу потребовала запретить Абрамову покидать Россию, однако её команда не представила достаточных доказательств необходимости такого запрета, в результате чего иск был отклонен.
Тем не менее певица добилась успеха в другом деле. Суд удовлетворил требование её юристов о наложении ареста на недвижимость экс-супруга. Речь идёт о нескольких объектах, приобретённых бизнесменом в 2023–2024 годах и оформленных на третьих лиц. Теперь эти дома и квартиры будут считаться совместно нажитым имуществом и подлежат разделу.
Напомним, что в прошлом году Аслу подала на развод с экс-супругом Яном Абрамовым после 18 лет брака. Она решила отсудить часть многомиллионного имущества, нажитого в браке, а также отказалась от примирения с мужем. К слову, про него сразу пошли слухи, что он уже давно нашёл себе новую спутницу на стороне.