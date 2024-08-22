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«У неё своя личная жизнь»: Алсу отказалась простить Яна Абрамова и отменить развод

Адвокат Добровинский: Алсу отказалась примиряться с Абрамовым, их скоро разведут

22 августа, 10:18
Алсу и Ян Абрамов. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Alsou_a

Алсу и Ян Абрамов. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Alsou_a

Певица Алсу разведётся 27 августа, она отказалась мириться с мужем Яном Абрамовым и хочет начать свою личную жизнь. Суд о разделе имущества состоится позже, 7 октября. Об этом пишет SHOT, пообщавшись с адвокатом бизнесмена Александром Добровинским.

Адвокат Александр Добровинский о разводе Алсу. Видео © SHOT

«После поездок Алсу этим летом на Ибицу, во Францию, в Турцию стало понятно, что у неё своя собственная личная жизнь. Она молода, красива и, безусловно, должна этой личной жизнью жить. Поэтому сохранить брак Алсу, несмотря на все просьбы, которые были изложены её супругом, не собирается», — объяснил он.

Как добавил Добровинский, Абрамов якобы сделал всё, что было в его силах, чтобы восстановить семейные отношения с Алсу, но она осталась непреклонна.

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Напомним, в мае Алсу решилась на развод с Яном Абрамовым. Супруги были вместе 18 лет, у них есть три совместных ребёнка. По данным СМИ, причиной развода стала неверность супруга, который изменял певице с блогершей Анастасией Решетовой. Сама артистка позднее дала понять, что слухи всё это время были правдивыми. Вся процедура развода между супругами пройдёт в судебном порядке, так как они имеют общих несовершеннолетних детей. Паре также предстоит разделить огромный список имущества в разных уголках земного шара.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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