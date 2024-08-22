«У неё своя личная жизнь»: Алсу отказалась простить Яна Абрамова и отменить развод Адвокат Добровинский: Алсу отказалась примиряться с Абрамовым, их скоро разведут 22 августа, 10:18 Алсу и Ян Абрамов. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Alsou_a

Певица Алсу разведётся 27 августа, она отказалась мириться с мужем Яном Абрамовым и хочет начать свою личную жизнь. Суд о разделе имущества состоится позже, 7 октября. Об этом пишет SHOT, пообщавшись с адвокатом бизнесмена Александром Добровинским.

Адвокат Александр Добровинский о разводе Алсу. Видео © SHOT

«После поездок Алсу этим летом на Ибицу, во Францию, в Турцию стало понятно, что у неё своя собственная личная жизнь. Она молода, красива и, безусловно, должна этой личной жизнью жить. Поэтому сохранить брак Алсу, несмотря на все просьбы, которые были изложены её супругом, не собирается», — объяснил он.

Как добавил Добровинский, Абрамов якобы сделал всё, что было в его силах, чтобы восстановить семейные отношения с Алсу, но она осталась непреклонна.

Авторы Татьяна Миссуми