Алсу взялась за ружьё после скандального развода с Яном Абрамовым
Певица Алсу похвасталась успехами в подготовке к турниру по биатлону среди звёзд
Певица Алсу. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ alsou_a
Российская певица Алсу поделилась своим новым неожиданным увлечением — она занялась биатлоном. Артистка выложила фотографии с первой тренировки на лыжах. Исполнительница подчеркнула, что занятие стало для неё не только физической нагрузкой, но и возможностью отвлечься от волнений, связанных с личной жизнью. Также она сообщила, что в настоящее время готовится к предстоящей «Гонке звезд», которая состоится 2 февраля в «Лужниках».
Певица Алсу занялась биатлоном. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ alsou_a
«Конечно, я не готова блистать профессионализмом и, скорее всего, приду последней. Но это супермотивация, и я однозначно продолжу занятия! Кто молодец? Я молодец», — написала Алсу под постом у себя в социальных сетях.
Напомним, что в прошлом году Аслу подала на развод с экс-супругом Яном Абрамовым после 18 лет брака. Она решила отсудить часть многомиллионного имущества, нажитого в браке, а также отказалась от примирения с мужем. К слову, про него сразу пошли слухи, что он уже давно нашёл себе новую спутницу на стороне. Недавно стало известно, что певица подготовила новый удар: она намерена подать ещё один иск в отношении Абрамова.