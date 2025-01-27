Алсу взялась за ружьё после скандального развода с Яном Абрамовым

Российская певица Алсу поделилась своим новым неожиданным увлечением — она занялась биатлоном. Артистка выложила фотографии с первой тренировки на лыжах. Исполнительница подчеркнула, что занятие стало для неё не только физической нагрузкой, но и возможностью отвлечься от волнений, связанных с личной жизнью. Также она сообщила, что в настоящее время готовится к предстоящей «Гонке звезд», которая состоится 2 февраля в «Лужниках».