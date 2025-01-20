«Любовь к деньгам бывшего»: Алсу подготовила новый удар для Абрамова

Певица Алсу намерена вновь подать иск в отношении экс-супруга Яна Абрамова и отсудить у него миллионы, уверен адвокат бизнесмена Александр Добровинский. Он высмеял артистку за любовь к деньгам бывшего мужа в своём телеграм-канале.

«В кулуарах мне рассказали, что Алсу приготовила ещё один иск к моему доверителю Яну Абрамову. Что в нём, пока сказать не могу, но очевидно, что он касается любви... любви одной женщины к деньгам бывшего мужа», — написал Добровинский.