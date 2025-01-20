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Регион
20 января, 15:33

«Любовь к деньгам бывшего»: Алсу подготовила новый удар для Абрамова

Адвокат Добровинский: Алсу намерена подать новый иск против Абрамова

Певица Алсу. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ alsou_a

Певица Алсу. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ alsou_a

Певица Алсу намерена вновь подать иск в отношении экс-супруга Яна Абрамова и отсудить у него миллионы, уверен адвокат бизнесмена Александр Добровинский. Он высмеял артистку за любовь к деньгам бывшего мужа в своём телеграм-канале.

«В кулуарах мне рассказали, что Алсу приготовила ещё один иск к моему доверителю Яну Абрамову. Что в нём, пока сказать не могу, но очевидно, что он касается любви... любви одной женщины к деньгам бывшего мужа», — написал Добровинский.

Напомним, что в прошлом году Аслу решила развестись с Яном Абрамовым после 18 лет брака. Певица подала иск о разделе многомиллионного имущества, нажитого в браке, а также отказалась от примирения с экс-супругом.

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Полина Никифорова
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