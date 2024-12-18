Яна Абрамова после развода с Алсу засняли в объятиях её близкой подруги
Ян Абрамов с подругой Алсу. Обложка © kp.ru
Бизнесмена и бывшего мужа Алсу Яна Абрамова заметили в компании близкой подруги исполнительницы в Дубае. Об этом сообщают наши коллеги из kp.ru.
На фото Абрамов обнимается с таинственной брюнеткой. Как пишут СМИ, ею оказалась Яна Юхананова — давняя подруга, а также партнёр по бизнесу Алсу. Известно, что Яна на протяжении долгого времени знает звёздное семейство, вхожа в их дом, а также является руководителем швейного производства в ателье, которое выпускает одежду под брендом певицы.
Между тем, сама Яна в своих соцсетях уже отреагировала на распространившийся снимок. Она подтвердила, что на фото действительно изображена она с Абрамовым, вот только всё не так, как кажется на первый взгляд.
Яна и Алсу. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/yana___y
«Алсу — моя близкая подруга, а размещённые фотографии сделаны много лет назад на совместном семейном отдыхе», — написала она, опубликовав снимок с Алсу.
Напомним, что в этом году Аслу захотела поставить точку в отношениях с Яном Абрамовым после 18 лет брака. Артистка решила развестись, она подала иск о разделе многомиллионного имущества, нажитого в браке, а также отказалась от примирения с экс-супругом.