Разведённая Алсу отреагировала на слухи о новой беременности

Российская певица Алсу опровергла слухи о беременности. В своих социальных сетях она ответила фанатам, которые заметили её небольшой животик. Артистка сообщила, что просто поела перед выступлением.

То самое платье, которое породило слухи. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / alsou_a

«Нет, я не беременна, просто объелась перед выступлением», — написала Алсу.

То самое платье, которое породило слухи. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / alsou_a

Поводом для сплетен стало облегающее изумрудное платье певицы, в котором Алсу появилась на премии «Золотой граммофон». Подписчики написали: «Я думала, вы идеальная, пока не увидела ваш живот в этом платье в ваших сторис». Некоторые поклонники встали на защиту девушки и заявили, что в этом нет ничего такого.