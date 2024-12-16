Разведённая Алсу отреагировала на слухи о новой беременности
Певица Алсу опровергла слухи о своей беременности
Певица Алсу. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / alsou_a
Российская певица Алсу опровергла слухи о беременности. В своих социальных сетях она ответила фанатам, которые заметили её небольшой животик. Артистка сообщила, что просто поела перед выступлением.
То самое платье, которое породило слухи. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / alsou_a
«Нет, я не беременна, просто объелась перед выступлением», — написала Алсу.
То самое платье, которое породило слухи. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / alsou_a
Поводом для сплетен стало облегающее изумрудное платье певицы, в котором Алсу появилась на премии «Золотой граммофон». Подписчики написали: «Я думала, вы идеальная, пока не увидела ваш живот в этом платье в ваших сторис». Некоторые поклонники встали на защиту девушки и заявили, что в этом нет ничего такого.
Ранее Алсу решилась на кардинальное преображение после развода с Абрамовым. Недавно она удивила фанатов, перевоплотившись в героиню культового фильма «Ирония судьбы, или С лёгким паром!», примерив образ Надежды Шевелёвой. В социальных сетях артистка поделилась фотографиями в ретро-платье и с причёской, как у героини Барбары Брыльски, вызвав восторг у подписчиков.