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Регион
16 декабря, 10:06

Разведённая Алсу отреагировала на слухи о новой беременности

Певица Алсу опровергла слухи о своей беременности

Певица Алсу. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / alsou_a

Певица Алсу. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / alsou_a

Российская певица Алсу опровергла слухи о беременности. В своих социальных сетях она ответила фанатам, которые заметили её небольшой животик. Артистка сообщила, что просто поела перед выступлением.

То самое платье, которое породило слухи. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / alsou_a

То самое платье, которое породило слухи. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / alsou_a

«Нет, я не беременна, просто объелась перед выступлением», — написала Алсу.

То самое платье, которое породило слухи. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / alsou_a

Поводом для сплетен стало облегающее изумрудное платье певицы, в котором Алсу появилась на премии «Золотой граммофон». Подписчики написали: «Я думала, вы идеальная, пока не увидела ваш живот в этом платье в ваших сторис». Некоторые поклонники встали на защиту девушки и заявили, что в этом нет ничего такого.

Психолог на примере Алсу объяснила, почему женщины хорошеют после развода
Психолог на примере Алсу объяснила, почему женщины хорошеют после развода

Ранее Алсу решилась на кардинальное преображение после развода с Абрамовым. Недавно она удивила фанатов, перевоплотившись в героиню культового фильма «Ирония судьбы, или С лёгким паром!», примерив образ Надежды Шевелёвой. В социальных сетях артистка поделилась фотографиями в ретро-платье и с причёской, как у героини Барбары Брыльски, вызвав восторг у подписчиков.

Алена Пенчугина
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