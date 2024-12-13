Маэстро Валерий Гергиев получил статуэтку премии «Золотой граммофон»

12 декабря в Москве прошла традиционная церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Награждение провели в «ВТБ Арене». Одним из лауреатов премии этого года стал дирижёр Валерий Гергиев. Информацию о награждении маэстро опубликовали РИА «Новости».

Валерий Абисалович — народный артист России. Он одновременно является художественным руководителем и директором Мариинского театра, а также генеральным директором Большого театра.

Валерий Гергиев принял участие в номере, открывшем церемонию «Золотого граммофона». Он управлял оркестром Мариинского театра. Труппа аккомпанировала певице и телеведущей Елене Север и солисту Мариинки Роману Широких. Вместе они исполнили песню «Верните память», в основу которой положили стихи официального представителя МИД России Марии Захаровой.

Награждение Гергиева прошло сразу же после выступления. Статуэтку граммофона именитому дирижёру вручил гендиректор «Русской Медиагруппы», создатель группы «Земляне» Владимир Киселёв. «Наш лауреат, как никто, олицетворяет слово легенда», — сказал со сцены Киселёв.

Получив награду, Валерий Абисалович выразил надежду, что его появление на сцене престижной премии вдохновит молодых музыкантов. Он пожелал начинающим артистам получить шанс занять положение знаковых, ярких и талантливых фигур в мире музыки.

Кроме того, Валерий Гергиев прямо на сцене «ВТБ Арены» передал денежный сертификат семье Таймураза Есенова — пропавшего без вести Героя России. Дирижёр решил поддержать родных своего земляка из Северной Осетии. Семья получила из его рук сертификат на один миллион рублей.

Кстати, в этот же вечер на сцену за «Золотым граммофоном» вышли Дмитрий Маликов, Ирина Дубцова, группа Serebro, Владимир Пресняков, Алсу, Ханна и многие другие артисты. Напомним, национальную музыкальную премию «Золотой граммофон» вручают с 1996 года. Её учредила радиостанция «Русское радио». Статуэтка граммофона является символом признания заслуг в музыкальной индустрии.