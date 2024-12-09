Певица Алсу решилась на кардинальное преображение после развода с Абрамовым

Певица Алсу, исполнительница знаменитых треков «Зимний сон» и «Последний звонок», в этом году пережила значительные перемены в личной жизни и карьере. Недавно она удивила поклонников, перевоплотившись в героиню культового фильма «Ирония судьбы, или С лёгким паром!», примерив образ Надежды Шевелёвой. В социальных сетях артистка поделилась фотографиями в ретро-платье и с причёской, как у героини Барбары Брыльски, вызвав восторг у подписчиков.

Однако не только творческие эксперименты занимают Алсу. Певица переживает непростой период после развода с бизнесменом Яном Абрамовым, с которым она прожила в браке 18 лет. Причиной расставания стали предполагаемые измены мужа. Несмотря на многочисленные попытки Абрамова сохранить семью, пара официально развелась в августе 2024 года. Певица заявила, что не имеет никакого желания возвращаться к мужу.

Алсу признаётся, что развод стал для неё серьёзным испытанием, но одновременно открыл новые возможности. Она сосредоточилась на работе и личностном росте, активно участвует в новых проекта. В одном из недавних интервью певица отметила, что осознала свою силу и независимость, которой ей не хватало в браке..

После развода Алсу решилась на неожиданные перемены во внешности: она сделала татуировку на шее, которая стала символом начала нового этапа в жизни. Поклонники поддержали певицу и отметили её смелость и стремление к переменам.

Несмотря на личные трудности, Алсу продолжает поддерживать отношения с детьми, которые, по её словам, остаются главной ценностью в её жизни. Артистка гордится их мудростью. Впереди у Алсу много планов и проектов, и, по её словам, она готова к новым вызовам. Певица уверена, что женщины способны на многое и призывает своих поклонников не бояться перемен.