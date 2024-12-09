Певица Алсу решилась на кардинальное преображение после развода с Абрамовым
Певица Алсу в образе Нади из «Иронии судьбы». Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ alsou_a
Певица Алсу, исполнительница знаменитых треков «Зимний сон» и «Последний звонок», в этом году пережила значительные перемены в личной жизни и карьере. Недавно она удивила поклонников, перевоплотившись в героиню культового фильма «Ирония судьбы, или С лёгким паром!», примерив образ Надежды Шевелёвой. В социальных сетях артистка поделилась фотографиями в ретро-платье и с причёской, как у героини Барбары Брыльски, вызвав восторг у подписчиков.
Однако не только творческие эксперименты занимают Алсу. Певица переживает непростой период после развода с бизнесменом Яном Абрамовым, с которым она прожила в браке 18 лет. Причиной расставания стали предполагаемые измены мужа. Несмотря на многочисленные попытки Абрамова сохранить семью, пара официально развелась в августе 2024 года. Певица заявила, что не имеет никакого желания возвращаться к мужу.
Алсу признаётся, что развод стал для неё серьёзным испытанием, но одновременно открыл новые возможности. Она сосредоточилась на работе и личностном росте, активно участвует в новых проекта. В одном из недавних интервью певица отметила, что осознала свою силу и независимость, которой ей не хватало в браке..
После развода Алсу решилась на неожиданные перемены во внешности: она сделала татуировку на шее, которая стала символом начала нового этапа в жизни. Поклонники поддержали певицу и отметили её смелость и стремление к переменам.
Несмотря на личные трудности, Алсу продолжает поддерживать отношения с детьми, которые, по её словам, остаются главной ценностью в её жизни. Артистка гордится их мудростью. Впереди у Алсу много планов и проектов, и, по её словам, она готова к новым вызовам. Певица уверена, что женщины способны на многое и призывает своих поклонников не бояться перемен.
Ранее психолог на примере Алсу объяснила, почему женщины хорошеют после развода. После развода женщина расцветает, потому что избавляется от человека, который «высасывал» из неё жизненные силы и энергию.