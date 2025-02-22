Алсу призналась, что стала уважать себя после сеансов с психологом из-за развода

Певица Алсу заявила, что начала больше любить и уважать себя после терапии с психологом, на которую она решилась из-за развода с супругом Яном Абрамовым. Артистка осознала, что главное — это уметь отпускать былые обиды. Об этом она сообщила у себя в соцсетях, выкатив огромный текст, приуроченный к её появлению на страницах выпуска глянцевого журнала.

Алсу рассказала, что в последнее время увлеклась психологией и начала прорабатывать со специалистом свои личные травмы. Певица не могла понять, почему она позволяет другим людям себя обижать, стараясь при этом всегда быть «хорошим человеком, никого не предавать и не обманывать». Несмотря на все эти потрясающие людские качества, к ней раз за разом относились несправедливо.

«Я в буквальном смысле заболевала от несправедливости, страдала бессонницей, апатией, мне было плохо физически. Не хотелось думать, что у меня депрессия, потому что по натуре я весёлый, лёгкий человек», — признаётся артистка.

Благодаря упорной работе с психологом Алсу наконец-то поняла, что нужно уметь отпускать обиды и жить сегодняшним днём.