Переговоры РФ и США в Эр-Рияде
Специальная военная операция (СВО)
Магнитные бури

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 февраля, 11:07

Алсу призналась, что стала уважать себя после сеансов с психологом из-за развода

Алсу. Обложка © ТАСС / Сергей Карпухин

Алсу. Обложка © ТАСС / Сергей Карпухин

Певица Алсу заявила, что начала больше любить и уважать себя после терапии с психологом, на которую она решилась из-за развода с супругом Яном Абрамовым. Артистка осознала, что главное — это уметь отпускать былые обиды. Об этом она сообщила у себя в соцсетях, выкатив огромный текст, приуроченный к её появлению на страницах выпуска глянцевого журнала.

Алсу рассказала, что в последнее время увлеклась психологией и начала прорабатывать со специалистом свои личные травмы. Певица не могла понять, почему она позволяет другим людям себя обижать, стараясь при этом всегда быть «хорошим человеком, никого не предавать и не обманывать». Несмотря на все эти потрясающие людские качества, к ней раз за разом относились несправедливо.

«Я в буквальном смысле заболевала от несправедливости, страдала бессонницей, апатией, мне было плохо физически. Не хотелось думать, что у меня депрессия, потому что по натуре я весёлый, лёгкий человек», — признаётся артистка.

Благодаря упорной работе с психологом Алсу наконец-то поняла, что нужно уметь отпускать обиды и жить сегодняшним днём.

«Я предлагаю жить сегодня, посматривая в завтра, а про вчера забыть. Не тянуть за собой воз размышлений «почему он так сказал или сделал», «за что меня жизнь наказывает». Выбросить этот мусор из головы», — призывает подписчиков исцелившаяся от гнёта прошлого артистка.

В семье Джигана и Самойловой рогатое пополнение: 5-летнему сыну подарили корову
В семье Джигана и Самойловой рогатое пополнение: 5-летнему сыну подарили корову

Напомним, что Алсу развелась с мужем после 18 лет брака. Чтобы ещё дальше отпустить былые обиды она завалила Яна Абрамова исками на раздел многомиллионного имущества. А сейчас, видимо, чтобы закрепить успехи терапии с психологом, певица требует арестовать имущество бывшего мужа и запретить ему выезд из России.

Владимир Озеров
  • Новости
  • Алсу
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar