Алсу призналась, что стала уважать себя после сеансов с психологом из-за развода
Алсу. Обложка © ТАСС / Сергей Карпухин
Певица Алсу заявила, что начала больше любить и уважать себя после терапии с психологом, на которую она решилась из-за развода с супругом Яном Абрамовым. Артистка осознала, что главное — это уметь отпускать былые обиды. Об этом она сообщила у себя в соцсетях, выкатив огромный текст, приуроченный к её появлению на страницах выпуска глянцевого журнала.
Алсу рассказала, что в последнее время увлеклась психологией и начала прорабатывать со специалистом свои личные травмы. Певица не могла понять, почему она позволяет другим людям себя обижать, стараясь при этом всегда быть «хорошим человеком, никого не предавать и не обманывать». Несмотря на все эти потрясающие людские качества, к ней раз за разом относились несправедливо.
«Я в буквальном смысле заболевала от несправедливости, страдала бессонницей, апатией, мне было плохо физически. Не хотелось думать, что у меня депрессия, потому что по натуре я весёлый, лёгкий человек», — признаётся артистка.
Благодаря упорной работе с психологом Алсу наконец-то поняла, что нужно уметь отпускать обиды и жить сегодняшним днём.
«Я предлагаю жить сегодня, посматривая в завтра, а про вчера забыть. Не тянуть за собой воз размышлений «почему он так сказал или сделал», «за что меня жизнь наказывает». Выбросить этот мусор из головы», — призывает подписчиков исцелившаяся от гнёта прошлого артистка.
Напомним, что Алсу развелась с мужем после 18 лет брака. Чтобы ещё дальше отпустить былые обиды она завалила Яна Абрамова исками на раздел многомиллионного имущества. А сейчас, видимо, чтобы закрепить успехи терапии с психологом, певица требует арестовать имущество бывшего мужа и запретить ему выезд из России.