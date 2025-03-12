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Регион
12 марта, 15:48

Алсу откровенно ответила на вопрос о новом романе после развода

Алсу призналась, что у неё сейчас нет времени на новые отношения

Алсу. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории РФ) / alsou_a

Алсу. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории РФ) / alsou_a

41-летняя певица Алсу призналась, что не состоит в новых отношениях после развода. Певица подчеркнула, что сейчас она занимается творческими вопросами и воспитанием детей, поэтому на мужчин времени не хватает.

«Я сейчас в работе вся. У меня записи, съёмки ежедневные. Они придают мне силы и бодрость духа. А мужчины у меня нету, некогда», — цитирует звезду портал «Страсти».

Алсу взяла на себя вину в измене Яна Абрамова и болезненном разводе
Алсу взяла на себя вину в измене Яна Абрамова и болезненном разводе

Напомним, Алсу развелась с мужем Яном Абрамовым спустя 18 лет брака. Журналисты подозревают, что бизнесмен мог изменить супруге. Недавно певица отметила, что научилась отпускать былые обиды, чтобы жить сегодняшним днём. Тем не менее она подала иск на раздел многомиллионного имущества с экс-супругом, а также потребовала запретить ему выезд из страны.

Борис Эльфанд
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