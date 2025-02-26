Алсу взяла на себя вину в измене Яна Абрамова и болезненном разводе
Алсу заявила, что тоже виновата в разводе с бывшим мужем Яном Абрамовым
Алсу. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/alsou_a
Алсу заявила, что не один Ян Абрамов виноват в их разводе. По словам певицы, она тоже приложила к этому руку и снимать с себя всю ответственность не собирается.
«К сожалению, большинство людей старается найти волшебную таблетку от всех проблем, не хочет отвечать за свои поступки, признавать ошибки. Я, например, не снимаю с себя ответственности за то, что произошло с моим браком, понимаю, где вела себя неправильно», — призналась Алсу в соцсетях.
Артистка подчеркнула, что вновь прийти в себя после болезненного развода и «подняться со дна» ей помогло принятие собственных ошибок.
Напомним, что Алсу развелась со своим мужем спустя 18 лет брака. Журналисты выведали вероятную причину — предприниматель мог изменить супруге с блогершей и бывшей девушкой Тимати Анастасией Решетовой. После этого блогерша Вероника Степанова публично обвинила Решетову в низкой социальной ответственности, за что Анастасия подала на неё в суд. Недавно у себя в соцсетях певица говорила, что научилась отпускать былые обиды, чтобы жить сегодняшним днём. Но деньги считать она тоже умеет, потому ранее подала иск на раздел многомиллионного имущества с экс-супругом, а также потребовала запретить ему выезд из страны.