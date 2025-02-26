Алсу взяла на себя вину в измене Яна Абрамова и болезненном разводе

Алсу заявила, что не один Ян Абрамов виноват в их разводе. По словам певицы, она тоже приложила к этому руку и снимать с себя всю ответственность не собирается.

«К сожалению, большинство людей старается найти волшебную таблетку от всех проблем, не хочет отвечать за свои поступки, признавать ошибки. Я, например, не снимаю с себя ответственности за то, что произошло с моим браком, понимаю, где вела себя неправильно», — призналась Алсу в соцсетях.