Загадочная Матушка Шиптон: английская Нострадамус, чьи пророчества сбывались веками

Если имя Нострадамуса знакомо каждому, то его английская «коллега» Матушка Шиптон остаётся в тени для русскоязычной публики. А ведь эта женщина с необычной судьбой не просто предсказывала будущее — она стала настоящей легендой Британии, чьи пророчества цитируют и спустя пять веков после её смерти. Life.ru решил восполнить этот пробел и рассказать о женщине, чья жизнь была окутана мистикой с самого рождения.

Рождение легенды: девочка из пещеры

Таинственная Матушка Шиптон: от рождения в пещере до пророчеств мирового значения. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Mark Green

Появление Урсулы Саутейл на свет в 1488 году уже было окружено тайной. Её пятнадцатилетняя мать Агата родила дочь в пещере недалеко от йоркширского городка Нерсборо, наотрез отказываясь назвать имя отца ребёнка. Необычная внешность новорождённой: крючковатый нос, выпученные глаза и искривлённая спина — породила среди суеверных жителей слухи о связи матери с дьяволом. После двух лет жизни в пещере Агата ушла в монастырь, а маленькую Урсулу передали на воспитание местной семье, что, впрочем, не избавило девочку от насмешек и издевательств сверстников.

Путь от травницы до провидицы

Постоянные издевательства заставили юную Урсулу искать уединения в лесу, где она увлеклась изучением лекарственных трав. Это увлечение со временем переросло в настоящее искусство: девушка научилась создавать лечебные настойки и отвары, которые помогали при самых разных недугах. Так к ней стали обращаться местные жители — сначала за лекарствами, а затем и за советами. Люди заметили, что Урсула словно чувствует будущее и её предсказания имеют странную особенность сбываться. Так рождалась слава провидицы, которая вскоре разошлась далеко за пределы маленького Йоркшира.

Неожиданное замужество и возвращение к отшельничеству

Пещера Матушки Шиптон: самая мистическая туристическая достопримечательность Англии. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Daniel Heighton

В возрасте 24 лет произошло событие, удивившее всех, знавших Урсулу: она вышла замуж за йоркского плотника Тобиаса Шиптона. Учитывая её непривлекательную внешность, многие считали брак результатом колдовства. Однако семейное счастье длилось недолго, через два года Тобиас скончался. После его смерти поползли слухи о причастности вдовы к гибели мужа, и Урсула была вынуждена вернуться в пещеру, ставшую её первым домом. С тех пор она стала известна как Матушка Шиптон, а её репутация провидицы только укрепилась.

Пророчества, прошедшие испытание временем

Слава Матушки Шиптон распространилась настолько широко, что о ней узнал даже король Генрих VIII. Среди её наиболее известных предсказаний — смерть кардинала Томаса Уолси, великий лондонский пожар 1666 года, эпидемия чумы и поражение испанской Армады. Самое удивительное, что многие её пророчества были записаны лишь в 1641 году — спустя 80 лет после смерти ясновидящей. В этих предсказаниях также упоминаются «кареты без лошадей» и «железо, плавающее по воде», что интерпретируется как предвидение автомобилей и железных кораблей.

Наследие провидицы: туристическая достопримечательность с 400-летней историей

Великий лондонский пожар и чума: как Матушка Шиптон предсказала их за столетие. Фото © Shutterstock / FOTODOM / FlowFocusPhoto

Матушка Шиптон скончалась в 1561 году в возрасте 73 лет, что по меркам XVI века было настоящим долгожительством. Однако её наследие живёт до сих пор. Пещера, где она родилась и провела большую часть жизни, вместе с расположенным рядом «окаменяющим колодцем» стала старейшей платной туристической достопримечательностью Англии: первые посетители начали приходить сюда ещё в 1630 году. Сегодня эти места ежегодно посещают тысячи туристов, а имя Матушки Шиптон стало неотъемлемой частью английского фольклора.

Между фактом и вымыслом: что правда, а что миф?

Сколько правды в истории о Матушке Шиптон — вопрос, на который до сих пор нет однозначного ответа. Историки отмечают множество несоответствий в различных версиях её биографии. Например, по одной версии, Агата умерла при родах, по другой — ушла в монастырь. Нет согласия и в том, была ли Урсула Саутейл реальной исторической личностью или собирательным образом народных сказаний. Достоверно известно лишь то, что в XVI веке в Нерсборо действительно жила женщина по фамилии Шиптон, которую считали ясновидящей.

Современные подделки: осторожно с «пророчествами о наших днях»

Предсказание Матушки Шиптон про автомобили и корабли: технологии XVI века глазами ясновидящей. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Daniel Heighton

Популярность Матушки Шиптон привела к появлению множества подделок её предсказаний. Особенно часто на русскоязычных ресурсах можно встретить «пророчества» о событиях XX–XXI веков, мировых войнах и современной политической ситуации. Важно понимать, что подавляющее большинство таких текстов — позднейшие фальсификации. При изучении наследия английской провидицы стоит обращаться к надёжным историческим источникам, а не к сенсационным публикациям в Интернете.