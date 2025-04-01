Покушение на Трампа, конец USAID и судьба Зеленского: Астролог предсказал основные события апреля 2025 года

Астрологические прогнозы порой удивительно точно совпадают с реальными событиями. 29 марта 2025 года произошло значимое астрологическое событие — планета Нептун покинула знак Рыб и перешла в знак Овна. Мы разобрались, какие геополитические изменения может принести это космическое явление.

Нептун меняет знак: что это значит для мировой политики

Нептун входит в знак Овна: какие политические перемены ждут мир весной 2025 года. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Shutterstock AI Generator

Смена положения планет в астрологии часто ассоциируется с переменами на Земле. Особенно важны переходы медленных планет, к которым относится Нептун. Нептун — одна из важных планет в смене политической и общественной жизни. Он 29 марта покинул знак зодиака Рыбы, свой дом, и вошёл в знак зодиака Овен. Это довольно мощный одновременный аспект, в первую очередь связанный с тем, что Нептун попадает в зону солнечных узлов, так называемую зону весеннего равноденствия.

Нептун интересен астрологам своей двойственной природой, объединяющей разные сферы жизни. «Дело в том, что Нептун соединяет в себе две противоположные энергии — такие как Сатурн и Луна. Сатурн связан с государственной жизнью, государственными законами, обновлением государственно-политических лидеров. Луна, в свою очередь, отвечает за общество», — объясняет Life.ru астролог Александр Зараев. Итак, что ждёт нас в апреле 2025 года в политике, к чему готовиться?

Период социальных потрясений

Покушение на Трампа и конец USAID: астрологический прогноз на апрель 2025. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Cory Seamer

Вхождение Нептуна в знак Овна может спровоцировать волну общественных выступлений по всему миру. Уже в апреле и мае 2025 года мы увидим массовые выступления недовольных.

Это может быть связано с неправильной политикой в отношении мигрантов, террористических организаций или военных переворотов. Апрель и май станут своеобразными мостиками в будущее. Александр Зараев Астролог

Горячие точки планеты: где ждать обострений

Астрологический прогноз на апрель 2025 года указывает на несколько регионов, где весна может принести особенно серьёзные потрясения. Переход воинственной энергии Овна под влияние мистического Нептуна создаёт взрывоопасную смесь для существующих конфликтов.

Ближний Восток на грани войны

Астролог предсказал мощную войну на Ближнем Востоке весной 2025 года. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Mohammad Bash

Регион, который и так редко знает спокойствие, весной 2025 года может столкнуться с новой эскалацией. «В апреле, особенно во второй половине, мы можем ожидать всплесков военных конфликтов, активного противостояния на Ближнем Востоке и проблем с Ираном. Возможна мощная война», — предупреждает астролог Зараев.

Украина: момент истины

Для Украины весна 2025 года может стать переломным моментом. Астролог видит признаки глубоких перемен в политической жизни страны. Будут подводиться итоги событий, начавшихся с «оранжевой революции» 2014 года. Уже станет ясно, что народ был обманут, а те, кто создавал эти условия, потеряют власть. Протестные настроения усилятся, и судьба Зеленского будет решаться именно в апреле и мае.

Трансформация мировых институтов и угрозы для лидеров

Апрель и май 2025 — время революций и переворотов: астрологический прогноз. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Gorb Andrii

Движение планет указывает не только на локальные конфликты, но и на изменения в мировом устройстве. Апрель 2025 года может принести перемены, которые затронут долгосрочные политические процессы и влиятельные международные организации.

Конец эпохи USAID

Одно из предсказаний касается будущего известного американского агентства. «Например, агентство USAID, которое контролировало революции, прекратит своё существование, а после июня начнут формироваться новые идеологемы. Накопившиеся тенденции и стремление к свободе выйдут на первый план, а устаревшие представления уйдут на второй», — прогнозирует астролог.

Испытания для президента США

Геополитические потрясения весны 2025: что Нептун предсказывает для Трампа. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Shutterstock AI

Для Дональда Трампа апрель 2025 года также может стать временем серьёзных вызовов. Астролог предупреждает о потенциальной опасности для американского лидера. Будут глобальные потрясения, в первую очередь связанные с попыткой импичмента или с организацией покушения на него в первой половине мая. Эти события — сопротивление резким переменам.

Риски импульсивных решений

«Мы говорим о том, что такие лидеры, которые будут пытаться действовать только на основе новых, только что возникших идей, будут двигаться быстро, без стратегий, полагаясь лишь на импульсные режимы. Это может привести к тому, что они «соскочат» с правильного пути. Поэтому для Трампа май и конец апреля 2025 года станут временем проверок на прочность», — отмечает эксперт.

Астролог Александр Зараев: почему апрель 2025 года изменит мировую политику. Фото © Shutterstock / FOTODOM / whiteMocca