«Они припомнят»: Астролог рассказала, с каким знаком Зодиака нельзя шутить на 1 апреля

Шутки на 1 апреля — дело тонкое, но к каждому человеку можно подобрать ключ, чтобы его рассмешить или, наоборот, обидеть первоапрельской остротой. Об этом рассказала в беседе с «Москвой 24» астролог Анастасия Грохотова.

Овну будет абсолютно не смешно, если вы пошутите про его лидерские качества или компетентность. Будьте готовы к испепеляющему взгляду, предупредила астролог. Тельцы ценят комфорт и стабильность в жизни, поэтому хохма про то, как он живёт, может вызвать раздражение.

Вы не увидите улыбки Рака, если объектом вашего веселья станет его чувствительность или семья. Лучше также обойти стороной его желание проводить много времени дома. Близнецы — ребята с юмором, поэтому не обижаются на большинство шуток. Однако тем об их забывчивости и несерьёзности следует избегать.

Гордость Льва можно легко уязвить, пошутив про их личные достижения и положение в обществе. А во время разработки розыгрыша для Весов помните о том, как они не любят нарушать свой внутренний баланс. А Стрелец, к примеру, не оценит шутку, которая подорвёт его уверенность в себе.

Козерог обидится на шутку о своём карьерном пути или достижениях, а Водолея расстроит острота, которая поставит под сомнение его неповторимую оригинальность. Рыбы не смогут посмеяться над розыгрышем, который будет высмеивать их мечтательность. Дева относится серьёзно к любой критике, поэтому даже самая безобидная хохма о том, что представитель этого знака допустил просчёт, — испортит ему настроение.

Переходим к самым опасным объектам для первоапрельской шутки. Не шутите со Скорпионами.

«Они из тех людей, которые помнят всё. Так что даже если и посмеются над розыгрышем, обязательно запишут шутника в «чёрный список» и однажды всё ему припомнят – это лишь вопрос времени», — предостерегает астролог.