Стало известно, сколько россиян страдают от токсичных шуток коллег 1 апреля

1 апреля только ленивый не разыгрывает коллег на работе. Однако иногда шутки в День смеха оказываются злыми и обидными. 56% россиян признались, что сталкиваются с такой ситуацией, и 29% стараются делать вид, что им всё равно, хотя это не так. К таким выводам пришли эксперты компании «Где мои дети», которые провели первоапрельское исследование (есть в распоряжении Life.ru).

Так, каждый второй опрошенный (56%) как минимум раз в год слышит обидные шутки в свой адрес на рабочем месте. При этом каждый третий (29%) старается делать вид, что ему всё равно, а каждый четвёртый (25%) не против посмеяться в ответ и подшутить над собой. Столько же респондентов (25%) признались, что мгновенно переходят в ответную атаку.

«Лишь 16% наших респондентов сказали, что сразу обозначают личные границы и просят прекратить токсичные шутки. При этом такие повторяющиеся шутки не только портят атмосферу, но и подрывают уверенность в себе. Если человек сознательно идёт на конфликт, можно использовать приёмы, которые помогут защитить себя. Например, сделать длинную паузу и молча посмотреть коллеге в глаза. Это может сбить его с толку, а вы при этом сохраните спокойствие, не дав обидчику добиться своего», — советует Светлана Михайлова, специалист по социально-значимым проектам «Где мои дети».

Опрос также показал, как респонденты определяют границу между шуткой и издевательством. Большинство (69%) считает, что недопустимо намеренно унижать человека, зная, что его это задевает. Также россияне отметили, что нельзя шутить на темы, связанные с близкими людьми (36%), особенностями внешности (26%), и повторять токсичные шутки, если человек просил этого не делать (33%).