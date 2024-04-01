Психолог рассказала, какие шутки на 1 апреля точно не оценит ваша жена

Чаще всего женщины обижаются на шутки о внешности, о фигуре или о том, что они недостаточно хозяйственные. Так считает психолог и семейный психотерапевт Наталья Наумова. По её словам, в парах, которые могут похвастаться здоровыми отношениями, мужчины всегда знают, где у их партнёрш слабое место, и никогда не будут на него давить. Кроме того, эксперт не советует шутить со своими вторыми половинками фразами, которые могут затронуть их чувства и человеческое достоинство.