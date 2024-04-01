Психолог рассказала, какие шутки на 1 апреля точно не оценит ваша жена
Психолог Наумова: Женщины обижаются на мужей из-за шуток про внешность и траты
Женщины обижаются на мужей из-за шуток про внешность и траты. Обложка © Shutterstock / FOTODOM
Чаще всего женщины обижаются на шутки о внешности, о фигуре или о том, что они недостаточно хозяйственные. Так считает психолог и семейный психотерапевт Наталья Наумова. По её словам, в парах, которые могут похвастаться здоровыми отношениями, мужчины всегда знают, где у их партнёрш слабое место, и никогда не будут на него давить. Кроме того, эксперт не советует шутить со своими вторыми половинками фразами, которые могут затронуть их чувства и человеческое достоинство.
"Как правило, люди, которые живут вместе, знают, у кого какие больные места и что может вызвать боль у другого человека. Запрещённые приёмы не нужно использовать. Часто женщины обижаются на шутки про внешность, что она недостаточно молодо выглядит, недостаточно стройна или слишком много тратит. Каждый мужчина знает, какие фразы не любит о себе слышать его жена", — рассказала психолог в беседе с NEWS.ru.
Между тем большинство россиян считают юмор на работе уместным. Так считают 71% респондентов, а ещё 13% придерживаются прямо противоположного мнения.
А ранее психолог назвала лучший способ загладить вину перед женой. Любую семью рано или поздно настигают скандалы, поэтому нужно уметь правильно извиняться перед своей второй половинкой.