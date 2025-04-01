«Это не шутки»: Полиция вместе с популярными артистами обратилась к россиянам 1 апреля

Для защиты граждан от мошенничества МВД России запустило информационную кампанию #ЭтоНеШутки, опубликовав забавный ролик в соцсетях. В нём известные артисты и медийные личности делятся простыми и понятными советами о том, как распознать и избежать обмана.

Видеоролик МВД об опасности телефонных мошенников. Видео © Telegram / Ирина Волк

«Смело прерывайте разговоры и кладите трубку. <...> Это не шутки», — обращается к россиянам Сергей Селин, известный многим благодаря роли сотрудника убойного отдела Анатолия Дукалиса из сериала «Улицы разбитых фонарей».

Помимо Селина, в ролике можно увидеть актёра и юмориста Михаила Грушевского, знаменитого дрессировщика Эдгарда Запашного, а также официального представителя МВД Ирину Волк. Кроме того, в съёмках участвовали певец SHAMAN (Ярослав Дронов), солист группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Апполонов, глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, участники группы Uma2rman Владимир и Сергей Кристовские, комик Денис Дорохов, актёр Сергей Бурунов и Павел Малахов, один из создателей проекта #ЭтоНеШутки.

В конце видеоролика зрители видят известного комика Евгения Петросяна. Он снова обращается к россиянам с призывом быть бдительными и осторожными, чтобы не стать жертвами телефонных мошенников.