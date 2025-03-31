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Регион
31 марта, 03:44

МВД: Мошенники в соцсетях начали собирать средства для неизлечимо больных

В России выявлена новая схема финансовых махинаций, при которой преступники используют благотворительность как прикрытие для хищения денег. Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на МВД, злоумышленники создают в соцсетях фальшивые кампании по сбору средств на лечение якобы неизлечимо больных пациентов.

Схема работает следующим образом: после сбора значительных сумм «пациент» действительно проходит курс лечения в специализированной клинике, но в итоге умирает из-за изначально безнадёжного диагноза. Поскольку лечение не было завершено, часть средств возвращается на счёт фонда, после чего мошенники присваивают эти деньги под видом «неиспользованных пожертвований».

Особую опасность этой схемы представляет её юридическая неуязвимость — формально все средства действительно идут на лечение, а после завершения сбора организаторы быстро исчезают из соцсетей, не оставляя жертвам возможности проверить судьбу переведённых денег.

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Эта схема появилась на фоне роста изощрённых способов кибермошенничества, включая взлом корпоративных сайтов и перенаправление пользователей на фишинговые страницы. Переходящие по ссылкам пользователи даже не осознают, что попадают на поддельный ресурс.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Yta23

Артём Гапоненко
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