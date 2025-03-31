Мошенники украли у жителя Екатеринбурга 300 тысяч от имени спикера заксобрания

Екатеринбуржца, в прошлом работавшего помощником депутата свердловского законодательного собрания, обманули мошенники. Ему позвонила злоумышленница, представившаяся спикером заксобрания Людмилой Бабушкиной, и убедила перевести ей 300 тысяч рублей.

«66-летнему мужчине позвонила женщина и назвалась председателем заксо Бабушкиной. Пояснила, что в бухгалтерии была проверка и вскрылись махинации с фиктивными договорами. Якобы деньги пенсионера — более миллиона рублей — ушли другому лицу. «Бабушкина» предупредила, что с гражданином свяжется председатель комиссии», — рассказал знакомый с ситуацией источник URA.ru.

Затем, по отработанной схеме, с потерпевшим связался другой мошенник, представившийся «председателем комиссии». Он пригрозил уголовным преследованием и убедил пенсионера перевести 300 тысяч рублей на указанный счёт, чтобы «перекрыть финансовый поток». Только после перевода мужчина осознал, что стал жертвой преступления. Возбуждено уголовное дело по статье 159 «Мошенничество».

Стоит отметить, что это не первый случай, когда преступники используют имя Бабушкиной. Сама спикер неоднократно предупреждала об этом в своём Telegram-канале, призывая граждан быть бдительными и не поддаваться на уловки аферистов.