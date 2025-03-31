Адвокат оценил шансы вернуть отписанную мошенникам квартиру, если вы не Лариса Долина
Адвокат Салкин: Суды чаще встают на сторону потерпевших в делах, как у Долиной
Лариса Долина. Обложка © Telegram / dolinaofficial
Обычно в делах, связанных с продажей жилья под воздействием мошенников, судебная практика была не в пользу пострадавших. Такие договоры признавались действительными, особенно если ещё и проходили нотариальное удостоверение, и человек оставался и без квартиры, и без денег. Есть ли сегодня шансы у обманутых россиян вернуть своё жильё, как это удалось народной артистке РФ Ларисе Долиной, Life.ru рассказал адвокат Московской городской коллегии адвокатов Михаил Салкин.
По его словам, в последний год, ещё до случая с певицей, суды начали признавать такие сделки недействительными и восстанавливать первоначальное право собственника квартиры. Но при этом возникает обязанность вернуть деньги покупателю.
«Поэтому у потерпевшего от мошенничества хоть и остаётся в собственности квартира, но также и возникает долг перед покупателем, если не будет доказано, что он являлся «подставным продавцом» и участвовал в мошенничестве. Если у потерпевшего это жильё единственное, то его он не лишится. Но при этом «покупатель» вправе требовать возврата денег со всеми вытекающими последствиями в виде ареста в пределах долга банковских счетов и вкладов, ограничения на выезд за границу и удержаний из получаемых доходов», — отмечает адвокат.
Напомним, в августе 2024 года по наводке мошенников Долина продала квартиру площадью 236 квадратных метров. Общий ущерб от действий злоумышленников составил порядка 200 миллионов рублей. Часть певица перевела на счета мошенников, а часть вручила наличными курьеру. Позже следствие вышло на его подельника, у которого нашли банковскую карту, куда Долина переводила 10 миллионов в конце июня 2024 года. Всего по делу задержали четырёх человек. В марте 2025 года суд вернул Долиной квартиру, однако теперь ей придётся компенсировать больше 110 млн несостоявшейся владелице жилья.