Адвокат оценил шансы вернуть отписанную мошенникам квартиру, если вы не Лариса Долина

Обычно в делах, связанных с продажей жилья под воздействием мошенников, судебная практика была не в пользу пострадавших. Такие договоры признавались действительными, особенно если ещё и проходили нотариальное удостоверение, и человек оставался и без квартиры, и без денег. Есть ли сегодня шансы у обманутых россиян вернуть своё жильё, как это удалось народной артистке РФ Ларисе Долиной, Life.ru рассказал адвокат Московской городской коллегии адвокатов Михаил Салкин.

По его словам, в последний год, ещё до случая с певицей, суды начали признавать такие сделки недействительными и восстанавливать первоначальное право собственника квартиры. Но при этом возникает обязанность вернуть деньги покупателю.