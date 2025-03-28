Суд вернул Ларисе Долиной квартиру, которую заставили продать мошенники
Лариса Долина. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / larisa.dolina.official
Суд восстановил права Ларисы Долиной на квартиру, которую она продала честным покупателям за 119 миллионов рублей, однако средства перевела мошенникам. Об это сообщает Mash. В результате покупатели остались ни с чем: без денег и без жилья.
Всё началось 13 августа прошлого года, когда певица сообщила о мошенничестве. Её убедили продать квартиру в центре Москвы и перевести деньги на «безопасный счёт». Долина обратилась в правоохранительные органы, и недвижимость была арестована.
Покупательницей оказалась 34-летняя Полина Лурье. В конце августа Долина подала на неё в суд, а 3 сентября Лурье подала встречный иск с требованием выселить певицу из квартиры. В ходе разбирательства артистку признали «психически неустойчивой» в момент продажи.
Напомним, злоумышленники несколько месяцев «грели» Долину и преуспели: по их наводке она продала квартиру площадью в 236 квадратных метров. Ущерб от действий мошенников составил около 200 миллионов рублей. Часть певица перевела на счета злодеев, а часть отдала в руки Анжеле Цырульниковой, которую позже задержали. Потом нашли и другого подельника. Всего по делу задержали четверых человек.