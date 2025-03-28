Суд вернул Ларисе Долиной квартиру, которую заставили продать мошенники

Суд восстановил права Ларисы Долиной на квартиру, которую она продала честным покупателям за 119 миллионов рублей, однако средства перевела мошенникам. Об это сообщает Mash. В результате покупатели остались ни с чем: без денег и без жилья.

Всё началось 13 августа прошлого года, когда певица сообщила о мошенничестве. Её убедили продать квартиру в центре Москвы и перевести деньги на «безопасный счёт». Долина обратилась в правоохранительные органы, и недвижимость была арестована.

Покупательницей оказалась 34-летняя Полина Лурье. В конце августа Долина подала на неё в суд, а 3 сентября Лурье подала встречный иск с требованием выселить певицу из квартиры. В ходе разбирательства артистку признали «психически неустойчивой» в момент продажи.