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Регион
24 марта, 15:52

Суд Москвы продлил арест фигурантам дела о мошенничестве с квартирой Долиной

Таганский районный Москвы суд принял во внимание позицию прокуратуры и продлил заключение под стражей четверым фигурантам уголовного дела о мошенничестве в отношении российской певицы Ларисы Долиной. Об этом сообщил корреспондент Life.ru из зала суда.

Подозреваемые в совершении мошеннических действий в отношении Ларисы Долиной в зале суда. Видео © Life.ru

«Постановлением Таганского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя о продлении срока содержания под стражей в отношении каждого из обвиняемых: Цырульниковой Анжелы Николаевны, Леонтьева Дмитрия Михайловича, Основа Андрея Дмитриевича, Каменецкого Артура Ильдаровича — на срок 2 месяца», — озвучила вердикт судебная пресс-служба.

В столичной прокуратуре пояснили, что Анжела Цырульникова лично забрала у Долиной вырученные за продажу квартиры деньги. Двое других обвиняемых получили от артистки средства на личные счета, а четвёртый фигурант вербовал людей для осуществления мошеннической схемы. Также удалось установить, что обвиняемая причастна к ещё трём аналогичным преступлениям в Московском регионе, например, она забрала 2,7 миллиона рублей у обманутой пенсионерки 19 июля 2024 года. А 30 июля того же года Цырульникова выдала себя за сотрудницу финмониторинга и, назвав кодовое слово, взяла у другой введённой в заблуждение женщины 8,2 миллиона. После этого преступница пыталась забрать у той же жертвы ещё 4,5 миллиона, но была задержана, так как женщина поняла, что её обрабатывают мошенники и обратилась в правоохранительные органы.

Экспертиза признала Долину «психически неустойчивой» при продаже квартиры аферистам
Экспертиза признала Долину «психически неустойчивой» при продаже квартиры аферистам

Напомним, аферисты несколько месяцев готовили схему по обману Ларисы Долиной и преуспели: по их наущению она продала квартиру площадью в 236 квадратных метров. Общий ущерб от действий злоумышленников составил порядка 200 миллионов рублей. Часть певица перевела на счета мошенников, а часть вручила наличными Анжеле Цырульниковой, которую позже задержали в Балашихе. Позже следствие вышло на его подельника, у которого нашли банковскую карту, куда Долина переводила 10 миллионов в конце июня 2024 года. Всего по делу задержали четверых человек.

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Life.ru

Юрий Лысенко
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