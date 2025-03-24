Суд Москвы продлил арест фигурантам дела о мошенничестве с квартирой Долиной

В столичной прокуратуре пояснили, что Анжела Цырульникова лично забрала у Долиной вырученные за продажу квартиры деньги. Двое других обвиняемых получили от артистки средства на личные счета, а четвёртый фигурант вербовал людей для осуществления мошеннической схемы. Также удалось установить, что обвиняемая причастна к ещё трём аналогичным преступлениям в Московском регионе, например, она забрала 2,7 миллиона рублей у обманутой пенсионерки 19 июля 2024 года. А 30 июля того же года Цырульникова выдала себя за сотрудницу финмониторинга и, назвав кодовое слово, взяла у другой введённой в заблуждение женщины 8,2 миллиона. После этого преступница пыталась забрать у той же жертвы ещё 4,5 миллиона, но была задержана, так как женщина поняла, что её обрабатывают мошенники и обратилась в правоохранительные органы.