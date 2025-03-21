Экспертиза признала Долину «психически неустойчивой» при продаже квартиры аферистам

Во время продажи квартиры в центре Москвы мошенникам Лариса Долина находилась в психически неустойчивом состоянии. Об этом свидетельствуют результаты экспертизы, проведённой в рамках уголовного дела.

Как пишет телеграм-канал Mash, при обследовании было выявлено, что певица находилась в подавленном состоянии, из-за чего не отдавала отчёт собственным действиям. В тот период артистка нередко плакала и испытывала сильную тревогу. А в день, когда состоялась сделка, она выступала перед студентами в университете, после чего отправилась с концертом в Кремль.