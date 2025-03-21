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21 марта, 06:56

Экспертиза признала Долину «психически неустойчивой» при продаже квартиры аферистам

Mash: Долина была «психически неустойчивой» во время продажи квартиры мошенникам

Лариса Долина. Обложка © Telegram / dolinaofficial

Лариса Долина. Обложка © Telegram / dolinaofficial

Во время продажи квартиры в центре Москвы мошенникам Лариса Долина находилась в психически неустойчивом состоянии. Об этом свидетельствуют результаты экспертизы, проведённой в рамках уголовного дела.

Как пишет телеграм-канал Mash, при обследовании было выявлено, что певица находилась в подавленном состоянии, из-за чего не отдавала отчёт собственным действиям. В тот период артистка нередко плакала и испытывала сильную тревогу. А в день, когда состоялась сделка, она выступала перед студентами в университете, после чего отправилась с концертом в Кремль.

Примечательно, что во время гражданского процесса представители певицы не заявили ходатайство о проведении судебно-психиатрической экспертизы в подтверждение слов. Вместо этого они продолжали набрасываться с обвинениями на Полину Лурье, на чьё имя была переписана недвижимость. На данный момент ситуация складывается не в пользу певицы, которой придётся отдать Лурье 112 миллионов рублей за квартиру, даже если сделку признают недействительной.

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Напомним, Ларису Долину несколько месяцев обрабатывали мошенники, в результате чего она продала свою 236-метровую квартиру. Общий ущерб составил около 200 млн рублей. Часть суммы певица перевела аферистам, а часть передала лично 53-летней Анжеле Цырульниковой. Последняя была задержана в Балашихе. СК нашёл её сообщника, у которого была обнаружена банковская карта. Именно на неё Долина перевела 10 миллионов рублей в конце июня. Ещё одним фигурантом стал 43-летний Дмитрий Леонтьев. В результате операции по ликвидации финансовой пирамиды были задержаны четыре человека.

Мария Любицкая
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