Долиной придётся компенсировать больше 110 млн несостоявшейся владелице квартиры

Несмотря на решение суда о возврате квартиры Ларисе Долиной, ей, вероятно, придётся выплатить покупательнице Полине Лурье 112 миллионов рублей — именно столько она заплатила за данную недвижимость. Об этом сообщила юрист и основатель консалтинговой компании Таисия Вепренцева. Она указала, что Лурье приобрела квартиру в Хамовниках за 114 миллионов рублей, в то время как аналогичные объекты в этом доме продавались на 70 миллионов дороже. По словам Вепренцевой, представители Долиной считают, что это вызывает подозрения относительно сделки.

Однако юристы подчёркивают, что заниженная цена сама по себе не является доказательством. Интерьеры, оформленные в таком пышном стиле, требуют значительных затрат на ремонт, что может снижать реальную стоимость объекта. Она добавила, что апелляционный суд будет рассматривать не только формальные аспекты сделки, но и добросовестность поведения каждой стороны во время её заключения.