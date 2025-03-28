Долиной придётся компенсировать больше 110 млн несостоявшейся владелице квартиры
Юрист Вепренцева: Долиной нужно компенсировать 112 млн после возврата квартиры
Несмотря на решение суда о возврате квартиры Ларисе Долиной, ей, вероятно, придётся выплатить покупательнице Полине Лурье 112 миллионов рублей — именно столько она заплатила за данную недвижимость. Об этом сообщила юрист и основатель консалтинговой компании Таисия Вепренцева. Она указала, что Лурье приобрела квартиру в Хамовниках за 114 миллионов рублей, в то время как аналогичные объекты в этом доме продавались на 70 миллионов дороже. По словам Вепренцевой, представители Долиной считают, что это вызывает подозрения относительно сделки.
Однако юристы подчёркивают, что заниженная цена сама по себе не является доказательством. Интерьеры, оформленные в таком пышном стиле, требуют значительных затрат на ремонт, что может снижать реальную стоимость объекта. Она добавила, что апелляционный суд будет рассматривать не только формальные аспекты сделки, но и добросовестность поведения каждой стороны во время её заключения.
«Если вердикт суда останется прежним, Ларисе Долиной, несмотря на возвращённую недвижимость, придётся компенсировать Лурье сумму сделки — 112 миллионов рублей. В этом и заключается парадокс подобных дел: выиграть квартиру, но остаться без денег, которые уже ушли мошенникам», — добавила юрист в беседе с aif.ru.
Напомним, по наводке мошенников Долина продала квартиру площадью в 236 квадратных метров. Общий ущерб от действий злоумышленников составил порядка 200 миллионов рублей. Часть певица перевела на счета мошенников, а часть вручила наличными Анжеле Цырульниковой, которую задержали в Балашихе. Позже следствие вышло на его подельника, у которого нашли банковскую карту, куда Долина переводила 10 миллионов в конце июня 2024 года. Всего по делу задержали четверых человек. Сегодня стало известно, что суд вернул пострадавшей квартиру.
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