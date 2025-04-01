Третья мировая уже близко! «Живой Нострадамус» опубликовал новое предсказание-предостережение
Life.ru раскрывает леденящее душу предсказание бразильского экстрасенса о войне, которая может начаться совсем не так, как мы думаем.
Третья мировая: предсказание экстрасенса. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / athos_salome, © Shutterstock / FOTODOM / Shutterstock AI
Мировой конфликт может начаться не с громких выстрелов, а с тихого обрыва кабеля. Life.ru пересказывает леденящее душу предсказание бразильского экстрасенса, который уже не раз удивлял мир своими точными прогнозами.
38-летний бразильский экстрасенс, получивший прозвище «живой Нострадамус», не понаслышке знаком с громкими предсказаниями. Ранее он утверждал, что предсказал пандемию, смерть королевы Елизаветы и начало войны на Украине. Сейчас Саломе говорит о куда более масштабной угрозе — гибридной войне, которая может перевернуть наш мир.
Невидимая война под водой
Война без танков: новый сценарий конфликта. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Milos Jevtic
Привычный мир трещит по швам, а война начнётся совсем не так, как мы привыкли думать. Пока большинство листает новостные ленты в ожидании сенсаций, в Балтийском море происходят события, которые могут стать прологом к чему-то гораздо более серьёзному. Обрывы подводных кабелей между Латвией и Швецией, повреждения коммуникаций между Финляндией и Эстонией — всё это уже официально расследуется как возможная диверсия.
Саломе прокомментировал это так: «В Балтийском море разразилась невидимая война. В 2023 году произошёл очередной сбой в кабельной сети, что нарушило работу систем связи по всей Финляндии. Подобные атаки продолжаются, что заставило НАТО усилить меры безопасности в этом районе, а Европейский союз разрабатывает чрезвычайные процедуры для защиты критически важной инфраструктуры».
Война без танков
Подводные кабели как начало глобального конфликта. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Vismar UK
По версии экстрасенса, третья мировая начнётся не с традиционных вооружений, а с уничтожения подводных интернет-кабелей. Это не просто техническая неприятность, а настоящая стратегия дезориентации армий, парализации экономики и распространения паники. «Эффект домино» — так описывает Саломе свой сценарий: сначала тишина в эфире, затем политический кризис, а потом и военные действия.
Глобальная цепочка напряжения
Бразильский предсказатель увидел целую систему взаимосвязанных конфликтов. От загадочных происшествий в Балтике до напряжения между Китаем и США в Южно-Китайском море — всё это элементы одного большого сценария. Случайные на первый взгляд события складываются в тревожную мозаику потенциального глобального конфликта.
Предупреждение от «живого Нострадамуса», когда начнётся третья мировая. Фото © Shutterstock / FOTODOM / zef art
Саломе задаёт неудобные вопросы: «Если повреждение кабелей в Прибалтике действительно является актом саботажа, каков будет ответ НАТО? Как отреагирует Россия на возможное официальное обвинение? И, самое главное, насколько далеко может завести нас эта эскалация?» История знает, как одна искра может запустить цепь катастроф, и мы снова балансируем на грани неизвестности. Ранее Life.ru рассказывал о 5 признаках, что на вас колдовали, пока вы спали.
- Тест на День дурака 2025: угадайте, где реальная новость от Life.ru, а где вымысел от нейросетей
сегодня в 04:00
- «Я — ЗА мужем!» История Юлии, которая полюбила парня, навсегда прикованного к коляске
сегодня в 03:30
- Афера с фамилией, мистика и погребение заживо: необычные факты о Николае Гоголе
вчера в 21:03