Третья мировая уже близко! «Живой Нострадамус» опубликовал новое предсказание-предостережение

Мировой конфликт может начаться не с громких выстрелов, а с тихого обрыва кабеля. Life.ru пересказывает леденящее душу предсказание бразильского экстрасенса, который уже не раз удивлял мир своими точными прогнозами.

38-летний бразильский экстрасенс, получивший прозвище «живой Нострадамус», не понаслышке знаком с громкими предсказаниями. Ранее он утверждал, что предсказал пандемию, смерть королевы Елизаветы и начало войны на Украине. Сейчас Саломе говорит о куда более масштабной угрозе — гибридной войне, которая может перевернуть наш мир.

Невидимая война под водой

Война без танков: новый сценарий конфликта. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Milos Jevtic

Привычный мир трещит по швам, а война начнётся совсем не так, как мы привыкли думать. Пока большинство листает новостные ленты в ожидании сенсаций, в Балтийском море происходят события, которые могут стать прологом к чему-то гораздо более серьёзному. Обрывы подводных кабелей между Латвией и Швецией, повреждения коммуникаций между Финляндией и Эстонией — всё это уже официально расследуется как возможная диверсия.

Саломе прокомментировал это так: «В Балтийском море разразилась невидимая война. В 2023 году произошёл очередной сбой в кабельной сети, что нарушило работу систем связи по всей Финляндии. Подобные атаки продолжаются, что заставило НАТО усилить меры безопасности в этом районе, а Европейский союз разрабатывает чрезвычайные процедуры для защиты критически важной инфраструктуры».

Война без танков

Подводные кабели как начало глобального конфликта. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Vismar UK

По версии экстрасенса, третья мировая начнётся не с традиционных вооружений, а с уничтожения подводных интернет-кабелей. Это не просто техническая неприятность, а настоящая стратегия дезориентации армий, парализации экономики и распространения паники. «Эффект домино» — так описывает Саломе свой сценарий: сначала тишина в эфире, затем политический кризис, а потом и военные действия.

Глобальная цепочка напряжения

Бразильский предсказатель увидел целую систему взаимосвязанных конфликтов. От загадочных происшествий в Балтике до напряжения между Китаем и США в Южно-Китайском море — всё это элементы одного большого сценария. Случайные на первый взгляд события складываются в тревожную мозаику потенциального глобального конфликта.

Предупреждение от «живого Нострадамуса», когда начнётся третья мировая. Фото © Shutterstock / FOTODOM / zef art