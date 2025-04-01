«Я — ЗА мужем!» История Юлии, которая полюбила парня, навсегда прикованного к коляске Владу 34 года, он неходячий инвалид и блогер. Юлии — 32, она эффектная блондинка, вслед которой оборачиваются мужчины. Судьба свела их вместе, и теперь они счастливы в браке. Life.ru рассказывает историю этой удивительной пары. 1 апреля, 03:30 Влад покорил умом видную блондинку Юлию, и всё закончилось свадьбой. Обложка © Из личного архива Влада и Юлии Петровичей

Необычная пара, Влад и Юлия Петровичи из Минска, давно притягивает внимание публики в Интернете. Для одних они — повод для зависти, для других — для хейта, а третьи вдохновляются примером Влада как человека, ежедневно преодолевающего свой страшный недуг и живущего полной жизнью.

Влад и Юлия Петровичи счастливы вместе. Фото © Из личного архива Влада и Юлии Петровичей

Болезнь работе не помеха

В современном мире многие мужчины считают, что женщины «клюют» на накачанное тело, деньги, крутую тачку, смазливое лицо. Они забывают, что главным органом, которым восхищаются женщины и который бывает притягательнее накачанных мышц, остаётся мужской ум! Именно благодаря уму и обаянию Влад Петрович из Минска сумел жениться на красивой девушке Юлии.

Диагноз «спинально-мышечная атрофия» Владиславу поставили в детстве. Но это не стало барьером на пути профессионального роста. Сейчас Влад ведёт личный блог, занимается монтажом видеороликов и ведёт блог с обзорами по большому женскому теннису, берёт интервью у видных спортсменок. Свой блог в «Тиктоке» Влад завёл 2,5 года назад. Решение было спонтанным, никаких особых ожиданий не было. Главной целью блогера было поддержать других людей в трудной жизненной ситуации, показать, что не надо сосредотачиваться на проблемах. Жизнь прекрасна всегда.

У Владислава спинально-мышечная атрофия. Фото © Из личного архива Влада и Юлии Петровичей

Самым популярным роликом на «Ютубе» и в «Тиктоке» стала годовщина знакомства Влада с его будущей женой Юлией — о том, как молодые люди дарят друг другу подарки. После этого люди стали больше интересоваться тем, как живёт эта пара, счастливая вопреки всему. Наибольший отклик у людей вызывают ролики о том, как Влад и Юлия справляются с обычными бытовыми вещами.

Неудачные знакомства

До знакомства с Юлией отношения у Влада с девушками были только на уровне дружбы. Знакомясь с ними в Интернете, Влад всегда сразу же рассказывал о своих жизненных обстоятельствах.

— Я никогда не скрывал свой диагноз в общении с девушками и всегда старался буквально в первые 10 минут общения рассказать о своих «нюансах» человеку, чтобы это позже не стало каким-то удивлением, чтобы он сразу всё понимал, — рассказывает Влад.

Одни девушки под благовидными предлогами уклонялись от общения, другие приходили в гости, смотрели, как Влад живёт, общались с ним. Но чувств не возникало.

Годовщина знакомства Влада с его будущей женой Юлией. Фото © Из личного архива Влада и Юлии Петровичей

Это любовь!

С Юлией всё было по-другому. Когда она ушла, Влад почувствовал, что только что за дверь вышел человек, которого он словно бы знал давно. С ней ему было спокойно, комфортно и даже расслабленно. С ней он мог быть самим собой. Следующую встречу он ждал уже с нетерпением. То, что он влюблён, Влад понял во время первой совместной прогулки. Они пошли в «Макдональдс», и Юлия совершенно естественно заботилась о нём, не делая на этом акцента. Это и стало началом отношений.

В 2019 году, летом, Влад сделал Юлии предложение. Желание возникло спонтанно, и всё словно способствовало этому. Он как-то очень быстро и легко «организовал» кольцо и даже саму свадьбу. Волнение, конечно, присутствовало, но он уже знал: к жизни вдвоём они готовы. Главное — Юлия относилась к нему как к обычному человеку и не испытывала жалости, в которой он не нуждался. Более того — она стала для него стимулом в работе и в творчестве.

У Юлии и Влада была красивая свадьба. Фото © Из личного архива Влада и Юлии Петровичей

— Даже с такими ограничениями можно радоваться жизни, можно иметь полноценную жизнь, несмотря на какие-то жизненные обстоятельства, проблемы, которые никак не подвластны человеку. Не стоит делать на них акцент, — считает Влад. — Я благодарен Юлии в первую очередь за её отношение ко мне. Это одновременно и забота, и одновременно отношение как к обычному человеку. Она всегда относится ко мне так, словно я не сижу в коляске, а как будто я умею ходить, бегать и прыгать.

«Он реально мозговитый!»

Но давайте предоставим слово героине сюжета Юлии, ведь это её выбору удивляются, а иногда и ужасаются люди. Как же, как же! Красивая, видная блондинка, и тут такое обстоятельство. А она просто полюбила. Его коляска не была помехой, она была просто продолжением ног Влада и никак не повлияла на их отношения.

— Впервые я поняла, что люблю, когда была в гостях у Влада и он прочитал мне своё стихотворение, посвящённое мне. Оно было не в рифму, но оно занимало целый лист А4 и в нём было столько чувств и экспрессии! Это было круто! Вот тогда я и поняла в первый раз, что влюбилась, — вспоминает Юлия.

Фото © Из личного архива Влада и Юлии Петровичей

Во время встреч с Владом Юлия увидела, что перед ней очень надёжный человек. Она оценивала то, как он относится к ней, как ухаживает, и уже тогда знала, что он сам будет решать все семейные проблемы и станет надёжным мужем.

Романтичное предложение

Предложение руки и сердца она вспоминает с улыбкой. «Это было очень романтично и очень забавно!» — рассказывает девушка. Когда она приехала в гости к Владу, он сидел уже подготовленный, принарядившийся. По комнате были рассыпаны лепестки роз, на подносе стояли свечи, расставленные в форме сердца. Он сказал торжественную речь о том, какая Юлия замечательная, а потом попросил закрыть глаза. Как оказалось, кольцо было у него под майкой, под корсетом. Его положила туда его мама, но достать его оттуда оказалось невероятно трудно. Юлия понимала, к чему идёт дело, и смеялась с закрытыми глазами, понимая, что происходит. Но потом Влад всё же достал кольцо (оно было прекрасно!) и произнёс положенные в таких случаях слова. А Юля сказала, что подумает!

Влад сделал Юле предложение в романтической обстановке. Фото © Из личного архива Влада и Юлии Петровичей

Думала она двое суток. Она понимала, что в таком браке на неё будет возложена большая забота о муже, а это в первую очередь физическая нагрузка. Но тем летом они уже оставались наедине на две недели, и проблем не возникало. А главное — у них были чувства друг к другу.

«Не порти себе жизнь!»

«Влад очень заботливый муж, — рассказывает теперь Юлия о буднях жизни. — Он всегда готов научить меня чему-то новому, сам открыт любому новому опыту. Несмотря на то что он в коляске, он удивительно интересный собеседник. Реально мозговитый!» — Юлия улыбается.

Не все приняли выбор Юлии. Поначалу его не одобряли самые близкие ей люди — мама и сестра. «Не порти себе жизнь! — говорили они. — Встречайтесь, дружите, раз он такой прекрасный, но зачем тебе всё это тянуть на себе?» Родственники даже предлагали Юлии познакомить её с кем-нибудь. Но со временем, когда все увидели, как Влад старается обеспечить их двоих, как бережно относится к жене, все смягчились.

Семья Юлии не сразу приняла её выбор. Фото © Из личного архива Влада и Юлии Петровичей

Что такое настоящая любовь

И тогда, и до сих пор Юлия считает, что любовь — это прежде всего взаимопонимание и забота. Это бережное отношение друг к другу. Это знаки внимания — они обязательны. Это взаимная поддержка друг друга. А молодёжи она советует вот что: «Физические параметры не важны! Выбирайте сердцем и душой! Главное, чтобы вы чувствовали, что это «ваш» человек, и видели, на какие поступки он способен ради вас!»

Юлия считает, что выбирать мужчину нужно сердцем. Фото © Из личного архива Влада и Юлии Петровичей

Сейчас пара живёт обычной жизнью. Досуг проводят вместе с друзьями — ходят в боулинг, играют на бильярде. «У меня выходит корявенько, — признаётся Влад, — но главное, я играю!» Только в «Тиктоке» у Влада и Юлии больше 180 000 подписчиков. Под роликами о них в Интернете действительно много хейта, видимо, от зависти, но есть и те, кто желает им только самого лучшего.

«Дай Бог вам, ребята, от всего сердца!» — пишут интернет-пользователи. «Всего наилучшего! Парень не растерялся и закадрил девушку! Молодцы!»; «Девушка вообще молодец. Долгих лет счастливой жизни вам»; «Какая нежная и красивая пара!»; «Живите своей семьёй, любите друг друга, и пусть у вас будет всё хорошо и замечательно. Удачи вам». Мы тоже присоединяемся к этим пожеланиям.