На бьюти-передовой: История брутального штурмовика СВО с осколком в груди, ставшего мастером маникюра Парень из Улан-Удэ Хэшэгтэ Гендунов служил штурмовиком в зоне СВО, но однажды был тяжело ранен. Врачи с большим трудом его спасли. Вернувшись домой, он освоил специальность мастера маникюра. И в этом герой тоже преуспел, показав пример, что не нужно бояться нового. 25 марта, 21:31 Герой СВО Хэшэгтэ Гендунов после ранения нашёл своё призвание в сфере красоты. Обложка © Из личного архива Хэшэгтэ Гендунова

Ранение: «кашлял кровью», а в сердце остался осколок

26-летний Хэшэгтэ Гендунов из Улан-Удэ (Бурятия) на СВО попал по контракту в ноябре 2022 года. А 1 января 2023 года при выполнении боевой задачи штурмовик получил тяжёлые ранения. Как он сам рассказывает, отряд продвигался вперёд, но был замечен дронами противника. По наводке оператора дрона российских штурмовиков накрыло миномётным огнём.

— Я сидел в яме, которую рыл сам, чтобы углубиться в землю побольше, и в метре от меня, я видел боковым зрением, упала и разорвалась миномётная мина. Я видел каждую деталь, которая летела в меня. Все ранения, все поражающие элементы пришлись на правую и заднюю части тела. Я получил разрыв мягких тканей, перелом лопатки, ноги были пробиты осколками, и лёгкое пробито. Это, конечно, чудо, в которое я сам не верю. В метре от меня разорвалась мина, и я выжил! У меня кровь изо рта шла, кровью лёгкие наливались, и контузило сильно. Я пытался звать на помощь — вообще не получалось. Я смог лишь прошептать: «Сюда, я здесь, помогите...» Как раз эвакуация начала кричать: «Кто живой есть, отзовитесь!» Меня вытащили.

Раненого штурмовика Хэшэгтэ Гендунова с поля боя вынесли сослуживцы. Фото © ТАСС / NEWS.ru / Алексей Белкин

Домой!

В описании событий тех дней он предельно краток: «Было страшно». Уже в госпитале врачи объяснили бойцу, насколько близко он был к смерти: один из осколков пробил сердце. Врачи вытащили из тела бойца что смогли, но этот осколок так и остался в сердце. Память о войне до конца жизни. Военный хирург сказал Хэшэгтэ, что трогать его крайне нежелательно. В госпитале пролежал три месяца, а потом опять — на фронт. Правда, уже не штурмовиком, а связистом при военном госпитале вблизи линии боестолкновения, а позже — служил на опорных пунктах. Летом контракт закончился, и он вернулся домой в Улан-Удэ.

После службы по контракту в зоне СВО Хэшэгтэ Гендунов вернулся домой. Фото © Из личного архива Хэшэгтэ Гендунова

«Не страшнее артобстрела». Как стать мастером маникюра

Несмотря на то что раньше Хэшэгтэ учился на экономиста в Институте экономики и управления, сейчас он уже восемь месяцев работает мастером маникюра. Свою роль сыграл тот факт, что перед СВО он много работал художником: делал сувениры, занимался росписью. Сменить профессию ему предложила мама. Как говорит сам герой, она имеет отношение к бьюти-индустрии и знает склонность сына к художественному ремеслу. Скорее всего, думала мама и о здоровье сына, подбирала ему спокойную, но творческую профессию. Хэшэгтэ подумал и согласился. «Я посмотрел, что такое маникюр, и понял, что это тоже творчество!»

Хэшэгтэ Гендунов теперь стал мастером маникюра. Фото © Из личного архива Хэшэгтэ Гендунова

Свой первый маникюр Хэшэгтэ Гендунов делал 10 часов и был очень удивлён терпеливостью модели. «Я-то сижу и хотя бы увлечён работой! А как она вынесла, до сих пор понять не могу!» — смеётся он. Но результатом все остались довольны, даже мастер, который обучал Гендунова.

Новая жизнь Хэшэгтэ Гендунова

У Хэшэгтэ Гендунова целая армия девушек-подписчиц. Фото © Из личного архива Хэшэгтэ Гендунова

Чтобы стать известным в своей области, Хэшэгтэ Гендунов завёл блог в «Инстаграме» (соцсеть, запрещённая в России), и теперь его поддерживает целая аудитория девушек-подписчиц.

— Быть может, мой пример вдохновит кого-нибудь ещё сменить профессию и уйти в бьюти-индустрию, — говорит бывший штурмовик. — Это не страшно, это очень интересно.

Без дела мастер маникюра не сидит. Уже появились постоянные клиентки в Улан-Удэ, клиентская база растёт. Есть ещё один несомненный плюс — это работа на себя. Мирной жизни — мирная профессия.

Авторы Майя Новик