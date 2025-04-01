Афера с фамилией, мистика и погребение заживо: необычные факты о Николае Гоголе 216 лет назад, 1 апреля 1809 года, родился русский писатель, прозаик и драматург Николай Яновский, который миру стал известен под своей другой фамилией — Гоголь. Жизнь классика русской литературы наполнена множеством тайн. Обо всём по порядку — в материале Life.ru 31 марта, 21:03 Николай Гоголь оставил после себя множество загадок. Обложка © «Шедеврум»

Афера с фамилией

При рождении будущий писатель был записан как Николай Яновский, сын Василия Яновского. Его род происходил от польского священника Яна, который был прапрадедом классика русской литературы. Затем сыновья Яна, а потом уже и другие потомки носили фамилию Яновский, которая была образована от имени их предка.

Дед будущего писателя Афанасий Яновский, в отличие от своих отца и деда, решил посвятить свою жизнь не служению богу, а мирским делам. Он удачно женился на дочери богатого помещика и получил неплохое имение. Но для полного счастья ему не хватало дворянского титула, который в то время позволил бы «выбиться в люди».

Василий Гоголь-Яновский, отец Николая Гоголя. Фото © Wikipedia

И тогда Афанасий Яновский решает пойти на обман. Он подал в комиссию документы о том, что его предком был некий могилёвский дворянин Андрей Гоголь, которого, как выяснилось позже, никогда не существовало. Но в то время у комиссии не было возможности проверить эти сведения, и ходатайство Афанасия Яновского было принято. Он получил дворянский титул и право именоваться двойной фамилией — Яновский-Гоголь. Но вторую часть новой фамилии Яновские использовали крайне редко.

По этой причине Николай Гоголь был записан исключительно как Яновский, но вплоть до 1830 года он пользовался обеими фамилиями. Всё изменилось, когда на территории Польши вспыхнуло антироссийское восстание. С этого момента писатель отбросил «родную» фамилию, поскольку не хотел, чтобы его ассоциировали с поляками, и стал подписываться исключительно как Гоголь, именно под этой фамилией он в итоге и вошёл в историю мировой литературы.

Один из самых известных портретов Николая Гоголя. Фото © Wikipedia / Фёдор Антонович Моллер.

Какую тайну скрывает второй том «Мёртвых душ»

В феврале 1852 года Гоголь собственноручно уничтожил второй том поэмы «Мёртвые души». О причинах такого поступка писателя исследователи спорят до сих пор, выдвигая различные версии произошедшего.

Наименее правдоподобной кажется точка зрения, которая гласит, что Гоголь сделал это случайно. Он ненамеренно в огонь наряду с ненужными черновиками бросил и второй том своей рукописи. Но данное мнение выглядит скорее догадкой, нежели версией, которую следует рассматривать всерьёз.

Вторая точка зрения гласит, что уничтожение второго тома «Мёртвых душ» произошло под давлением митрополита Матвея, с которым Гоголь встречался незадолго до сожжения рукописи. Дело в том, что идею по написанию данной поэмы Гоголю подкинул Александр Пушкин. Поэт отбывал ссылку в Кишинёве, где узнал о том, что в городе Бендеры за несколько лет, согласно официальной статистике, не умер ни один человек. Данный факт выглядел чем-то из разряда фантастики, но в скором времени нашлось рациональное объяснение тому: имена усопших присваивались беглым крестьянам. Об этом удивительном факте Пушкин поведал Гоголю, чем привёл того к мысли написать «Мёртвые души».

Александр Пушкин и Николай Гоголь. Фото © Wikipedia / Николай Михайлович Алексеев

В 1851 году Гоголь встретился с протоиереем Матвеем, который служил в монастыре Оптина пустынь в Калужской области. Во время этой встречи писатель показал священнику второй том, который протоиерей жёстко осудил и призвал Гоголя «отречься от Пушкина». Соответственно, согласно одной из версий, Гоголь послушал Матвея и сжёг рукопись.

Третье мнение гласит, что причиной уничтожения второго тома стала излишняя самокритичность автора. Дело в том, что Гоголь был крайне требовательным к самому себе писателем. Поэтому, возможно, сжёг второй том, поскольку осознал, что не смог заложить в поэму тот замысел, который планировал. Гоголь возлагал большие надежды на данное произведение, но ожидания не оправдались в глазах автора, что и могло послужить причиной его уничтожения.

Гоголь общался с потусторонними силами

Также среди поклонников творчества Гоголя достаточно широко распространено убеждение о том, что писатель общался с потусторонними силами, владел чёрной магией, что и отражается в его произведениях. Действительно, мистика в творчестве Гоголя присутствует, и спорить с этим достаточно трудно.

Гоголь в своём творчестве часто обращался к теме народного фольклора и мистики. Фото © kino-teatr.ru

Но учёные, которые изучали биографию литератора, находят данному явлению более простое объяснение. К примеру, русский психиатр Владимир Чиж, живший во второй половине XIX – начале XX столетий, утверждал, что у писателя было психическое заболевание, а все его «видения» были лишь галлюцинациями. Советский врач Дмитрий Мелехов полагал, что Гоголь был подвержен маниакально-депрессивному психозу или приступообразной шизофрении, которая выразилась в нездоровой форме религиозности. Соответственно, и особенности написания Гоголем своих произведений связаны с психическими расстройствами.

Был заживо погребён

Самым необычным и будоражащим сознание считается предположение, что классик был погребён заживо. В частности, сторонники этой версии полагают, что Гоголь впал в летаргический сон, а окружающие подумали, что он умер, и похоронили его ещё живым.

Могила Николая Гоголя. Фото © Life.ru.

Подобные утверждения начали распространяться после вскрытия могилы Гоголя в 1931 году с целью его перезахоронения на Новодевичьем кладбище. Источником таких спекуляций стал присутствовавший при этом писатель Владимир Лидин. Он утверждал, что крышка гроба была расцарапана, а само тело лежало в неестественном положении — в частности, положение черепа было странным. Позднее он заявлял, что череп и вовсе отсутствовал. Подобные нестыковки, а также отсутствие иных убедительных аргументов позволяют утверждать, что сведения о захоронении Гоголя заживо — просто миф, который может быть связан с желанием Лидина, говоря современным языком, похайповать.

Утверждения о погребении заживо опровергает хотя бы тот факт, что Гоголю делали посмертную маску, что в принципе невозможно сделать с живым человеком. Сам скульптор Николай Рамазанов обращал внимание, что при проведении данной процедуры он заметил трупные изменения на лице писателя и начало процесса разложения тканей.

Авторы Альмир Хабибуллин