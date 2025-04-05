Коллекция «клубнички», вечера с комсомолками и секс-игрушки: скрытая жизнь главного чекиста СССР Генрих Ягода возглавлял НКВД всего два года, но за это время успел запомниться весьма необычными поступками. Подробнее о его тайной жизни — в материале Life.ru 5 апреля, 04:05 Генрих Ягода оставил после себя много странных загадок. Коллаж © Life.ru Фото © Wikipedia

4 апреля 1937 года на первых полосах центральных советских газет появилось следующее официальное сообщение: «Постановлением Президиума ЦИК СССР от 3 апреля 1937 года ввиду обнаруженных должностных преступлений уголовного характера <…> отрешить от должности народного комиссара связи Генриха Ягоду».

Ягода лишь полгода возглавлял Наркомат связи, а у советских граждан он в первую очередь ассоциировался с первым наркомом внутренних дел, НКВД он возглавлял с момента его создания в 1934 году и до 1936-го.

К тому моменту, когда жители страны узнали об отставке Ягоды, тот уже был арестован. Он обвинялся в троцкизме, в причастности к антипартийному заговору, подготовке покушения на Иосифа Сталина. Подобными обвинениями в то время было трудно кого-либо удивить, поскольку в разгар репрессий на многих накладывалось клеймо шпионов, предателей и заговорщиков. Но при обыске у бывшего наркома были обнаружены предметы, которые назвать типичными для той эпохи весьма трудно.

Пикантные фото и игрушки для взрослых

Во-первых, у бывшего наркома внутренних дел нашли целую коллекцию порнографических снимков. Казалось бы, что тут такого, ну приобрёл взрослый мужчина несколько подобных изображений, с кем не бывает. Но не в случае с Ягодой. Оперативники обнаружили целых 3904 таких снимка. Такую коллекцию трудно собрать за недели или месяцы, на это нужны годы. Соответственно, это говорит о том, что экс-нарком целенаправленно собирал подобные изображения в течение нескольких лет, а возможно и десятилетия. Ягода был помешан на таком виде «искусства» и, говоря языком тех лет, был моральным разложенцем.

Официальная газета Дмитровлага «Перековка» с сообщением о снятии Ягоды с должности главы НКВД. Фото © Wikipedia

Во-вторых, одними снимками порнографические предпочтения Ягоды не ограничивались. Также у него нашли 11 фильмов для взрослых, и это 1937 год! Если у кого-то были сомнения в похотливой природе бывшего наркома, то теперь их остаться не должно. Но и на этом не всё.

Кроме того, Ягода хранил у себя более сотни курительных трубок и мундштуков — большая часть из них порнографического характера, в частности в форме человеческих гениталий. Ну и кульминацией предметов не совсем социалистического быта экс-наркома стал найденный резиновый половой член. Но, как ни странно, по части хранения подобных предметов быта Ягода был чист перед законом, поскольку их хранение не запрещалось. Конечно же, в самом Советском Союзе секс-игрушки, а уж тем более порнография не выпускались, поэтому Ягоде всё это привозили из-за границы. В общем, развлекался как мог.

Коллекция женского белья

Также на удивление у экс-министра было найдено немалое число предметов женской одежды. В частности, у него нашли 57 дамских шёлковых блузок, 70 дамских шёлковых трико и 130 шёлковых и фильдеперсовых чулок. Такой гардероб мало у кого встретишь в наши дни, не говоря уже про прошлое столетие. При этом женской одежды у Ягоды было больше, чем мужской.

В дальнейшем эти факты привели к возникновению слухов о том, что экс-нарком якобы любил носить женское бельё. Но подобные разговоры так и остались слухами, поскольку найти им подтверждения не удалось. Кроме того, наличие такого количества женской одежды вполне можно объяснить тем, что она могла принадлежать его жене или же была приобретена для одаривания многочисленных любовниц, которых у Ягоды, судя по всему, было немало. И, конечно же, с ними бывший комиссар явно не скучал.

Особые вечеринки с комсомолками

Ягода, как мы выяснили ранее, любил развлекаться и в этом деле не останавливался ни перед чем. Бытует мнение, что он любил участвовать в оргиях, в которых, вероятно, использовались обнаруженные у него при обыске предметы. По крайней мере, об этом свидетельствуют воспоминания советского чекиста-невозвращенца Георгия Агабекова.

Агабеков, который служил в органах госбезопасности примерно с 1920 по 1930 год, в своей книге «Секретный террор Сталина. Исповедь резидента» писал о своём начальнике следующее:

— Ягода, человек властолюбивого характера, обладает сильной волей и готов на всё ради достижения намеченной цели <...> Окружил себя хотя и бездарной, но преданной публикой, которая за его подачки и поддержку готова делать и делает всё, что он захочет. Одним из таких прихлебателей является его секретарь Шанин, уголовная личность с явно садистскими наклонностями. Этот Шанин устраивает частенько для Ягоды оргии с вином и женщинами, на которые Ягода большой охотник, — рассказал он.

Кроме того, по словам Агабекова, девушки для участия в подобных оргиях «вербуются из комсомольской среды».

Но опять-таки возникает вопрос, насколько написанное Агабековым может считаться убедительным аргументом. Да, обнаруженная порнография и секс-игрушки говорят об извращённой фантазии Ягоды, а значит, могут косвенно указывать на вероятность такого образа жизни. Но в то же время сам Агабеков бежал из Страны Советов и имел мотив очернить Ягоду и других представителей советской верхушки.

Авторы Альмир Хабибуллин