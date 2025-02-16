Дворянка, нимфетка и экономка. Любимые женщины Иосифа Сталина Личная жизнь Иосифа Сталина тщательно скрывалась от советских граждан при его правлении. На XX съезде КПСС Никита Хрущёв предпринял попытку «развенчать культ личности» своего предшественника. И тогда начали всплывать сведения об амурных похождениях «отца народов». 15 февраля, 21:15 У Иосифа Сталина была бурная личная жизнь. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Freepik, © Freepik, © YouTube / LOST HAOS мистика, история факты, © Wikipedia, © Wikipedia, © Getty Images / ullstein bild Dtl.

Вождь был женат дважды. Каждая супруга оставила свой след в сердце Сталина, что в дальнейшем отразилось не только на жизни самого лидера СССР, но и на жизни всей страны. Кроме того, ему приписывали многочисленные романы с другими женщинами.

Дворянка Като Сванидзе

Первой любовью «отца народов» была Екатерина (Като) Сванидзе. Её брат Александр учился вместе со Сталиным в Тифлисской семинарии. В 1906 году революционеру Кобе (партийный псевдоним Сталина), которого разыскивала полиция, нужно было «залечь на дно». В этом ему помог старый друг Александр Сванидзе, пригласивший будущего вождя в свой дом.

Здесь он познакомился с 20-летней Като. Она имела дворянское происхождение, но на тот момент это не помешало большевику Сталину влюбиться в девушку. В июле 1906 года молодожёны обвенчались в церкви. В марте 1907 года у пары появился сын Яков, который, в отличие от других детей Сталина, на протяжении всей жизни носил фамилию Джугашвили.

Но счастье молодых продлилось недолго. Жандармам удалось разыскать Сталина, он был приговорён к тюремному заключению. Поэтому первые месяцы Като воспитывала сына в одиночку. К тому же её здоровье оставляло желать лучшего. В декабре 1907 года Като Сванидзе скончалась от кишечного кровотечения.

Екатерина Сванидзе. Фото © Wikipedia

Смерть супруги стала настоящим ударом для будущего вождя. Руководство бакинской тюрьмы позволило ему побывать на похоронах Като. По некоторым сведениям, рыдающий Сталин прыгнул в яму вслед за гробом. Это наглядно показывает, насколько «отец народов» любил свою первую жену. Малолетний Яков Джугашвили остался на попечении бабушки со стороны матери, которая и воспитала его.

Матрёна Кузакова

В 1911 году в Сольвычегодске Сталин находился в ссылке. В этот период он квартировался у местной жительницы Матрёны Кузаковой. Овдовевшая женщина остро нуждалась в мужском плече, и квартирант Сталин пришёлся как раз кстати — и не только в быту.

В 1912 году Матрёна родила сына Константина. Отчество мальчику дали Степанович, в честь погибшего двумя годами ранее мужа Кузаковой.

Матрёна Кузакова. Фото © YouTube / LOST HAOS мистика, история, факты

Дальнейшая судьба Матрёны Кузаковой доподлинно не известна. Скорее всего, по окончании ссылки Сталин покинул Сольвычегодск, оставив её с сыном. Константин Кузаков в 1996 году в интервью «Аргументам и фактам» сообщил, что он с детства знал о том, кем был его отец. Но иных подтверждений тому, что он действительно был сыном Сталина, нет.

Лида Перелыгина

Ещё одной каторжной любовью вождя была Лида Перелыгина. С 1914-го по 1916 год Сталин отбывал наказание в Туруханском крае. В этот период он сожительствовал с Лидой Перелыгиной, предположительно, не достигшей совершеннолетия. Она родила Сталину сына Александра.

Факт совместного проживания с несовершеннолетней насторожил местных полицейских, которые согласились не задерживать будущего вождя под честное слово о женитьбе по достижении Перелыгиной брачного возраста. Но в 1916 году, когда ссылка была закончена, Сталин покинул эти края, оставив Лиду с сыном.

Лида Перелыгина. Фото © YouTube / LOST HAOS мистика, история, факты

Сведения о сожительстве Сталина с несовершеннолетней начали всплывать при Хрущёве, который стремился любыми способами очернить своего предшественника. А соблазнение малолетней девочки достаточно хорошо вписывалось в негативный образ вождя, создававшийся Хрущёвым. Но утверждать о достоверности этих данных нельзя, поскольку им нет веских подтверждений.

Надежда Аллилуева

Второй законной женой Сталина была Надежда Аллилуева. В данном случае история их знакомства во многом схожа с первым браком вождя. Сталин в 1917 году квартировался у своего соратника Сергея Аллилуева. В этот раз будущий вождь вновь приметил родственницу своего товарища, но уже не сестру, а дочь. На тот момент Надежде было всего 16 лет, будущий вождь был старше на 22 года. В 1919 году Сталин и Аллилуева поженились.

В браке они прожили 13 лет. За этот период у них родились сын Василий и дочь Светлана. Но отношения между супругами складывались не лучшим образом. По воспоминаниям очевидцев, Сталин и Аллилуева по разным причинам постоянно ругались. Кроме того, Надежда Аллилуева страдала от постоянных мигреней и болей в желудке, которые порой были невыносимы.

Иосиф Сталин и Надежда Аллилуева. Фото © Wikipedia

В ночь с 8 на 9 ноября 1932 года Надежда Аллилуева была найдена мёртвой. Согласно официальной версии, она совершила суицид, выстрелив себе в сердце из пистолета «Вальтер». Причины такого её поступка доподлинно не известны. Но случившееся поразило Сталина и, как в случае со смертью Като Сванидзе, стало вторым сильным потрясением.

После похорон Надежды председатель Совмина СССР Вячеслав Молотов вспоминал: «Я никогда не видел Сталина плачущим. А тут, у гроба Аллилуевой, вижу, как у него слёзы покатились».

Валентина Истомина

Валентина Истомина. Фото © YouTube / LOST HAOS мистика, история, факты

Последней женщиной вождя стала Валентина Истомина, которая была принята в качестве экономки. Она сумела создать Сталину ощущение домашнего уюта. Она искренне любила «отца народов» и была предана ему.

Днём Истомина подавала ему еду, а ночью посещала спальню вождя. Факт наличия связи между Сталиным и Истоминой подтверждали дочь «отца народов» Светлана Аллилуева и соратник вождя Вячеслав Молотов. По воспоминаниям очевидцев, в день похорон Сталина Истомина рыдала возле тела человека, с которым она была постоянно рядом.

Последовавшие репрессии Хрущёва в отношении сподвижников «отца народов» не коснулись Истоминой. Она прожила достаточно спокойную жизнь и скончалась в 1994 году.

Авторы Альмир Хабибуллин