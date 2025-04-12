Собачий лай, автобусы и НЛО: Какие галлюцинации приходили к космонавтам во время полётов

Первый полёт человека в космос произошёл 12 апреля 1961 года. За тем, как Юрий Гагарин облетает планету на корабле «Восток-1», следил весь мир. В 9 часов и 7 минут по московскому времени майор ВВС стал первым в мире космонавтом. Космический аппарат приземлился в Саратовской области. Первыми людьми, что встретили Гагарина из космоса, стали Анихайат Тахтарова и её внучка Румия. Бытуют легенды, что в космосе астронавты нередко созерцают разных сущностей или странные видения. Что Гагарин увидел в своём полёте, мы уже не узнаем. Но есть свидетельства других космонавтов, и мы поделимся ими в материале.

Зрительные галлюцинации в космосе

Космонавты видят «глюки» на орбите. Или не совсем? Или же у них действительно открываются сверхчеловеческие способности? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Andrei Armiagov

В первую очередь пребывание в космосе влияет на давление. Не только общее давление в организме, но и давление в глазных яблоках. В связи с этим у космонавта могут развиться галлюцинации. Но не только: кое-кто из космических путешественников отмечал, что приобретает сверхчеловеческие способности. Мы о них сейчас расскажем.

Сверхчеловеческий фокус зрения

Зоркий глаз космонавта может разглядеть вас с МКС, если захочет. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Supamotionstock.com

Самая таинственная особенность космических полётов. Её не объясняет традиционная физика. Этого точно нет в стандартной модели. Но факт остаётся фактом: на орбите у космонавтов появляется эффект телескопического зрения. Если вы боялись, что за вами следят с МКС, то вы были правы, но на самом деле есть повод расслабиться, ведь МКС вскоре выведут из эксплуатации. Так, астронавт Гордон Купер видел отдельные постройки, пролетая над Тибетом. Космонавт Юрий Глазков смог разглядеть автобус в Бразилии, а Виталий Севастьянов смог разглядеть свой дом в Сочи. Хотя по законам физики, а также по анатомии человеческого глаза с расстояния 420 км над Землёй такое увидеть невозможно.

Странные изображения

Иногда с орбиты можно увидеть удивительные вещи, которые никогда бы не открылись человеческому взору с поверхности Земли. Так, Георгий Гречко увидел и сфотографировал странную «льдину» над Монголией. Причём эта льдина была похожа на фигуру человека: ноги, голова, шинель... Сама фигура отличалась внушительным размером — сто или двести километров.

Слуховые галлюцинации в космосе

Иногда в космосе можно что-то услышать. Но, по традиционной модели физики, звуки не распространяются в космическом вакууме. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Andrei Armiagov

Как известно, в космосе всё пространство между планетами и звёздами заполнено вакуумом. Он очень тяжело пропускает звуки: с Земли до вашего слуха не долетит даже извержение вулкана, концерт Тэйлор Свифт, звук самолётной турбины и крики обезьян-ревунов, которые превышают порог боли для человеческих ушей. Все звуки, которые вам доступны на МКС, — это те, что издают ваши коллеги по космонавтике, и тихий рёв машин. Но бывает, космонавты слышат нечто действительно странное.

Собачий лай в космосе

Иногда космос хранит в себе звуки животных, которые умерли там. Фото © ТАСС / Советский Союз

Владислав Волков ночью слышал из космоса странные для этого места звуковые волны. «Внизу летела земная ночь. И вдруг из этой ночи донёсся лай собаки. Мне почудилось, что это голос нашей Лайки (погибшей на орбите)», — вспоминал космонавт. Кроме того, после того как собачий лай замолчал, Волков отчётливо услышал крик новорождённого ребёнка. Что это было? У космонавта «закипела фляга» от долгой изоляции в стрессовых для человеческого тела условиях? Или же космос по-настоящему хранит звуки, которые в нём бывали? Всё равно Лайку очень жаль, не одно поколение первоклассников плакало над этой историей.

Музыка космоса, которую потом можно услышать на Земле

Юрий Гагарин тоже однажды проговорился. На Земле он услышал мелодию и признался, что этот самый музыкальный отрывок слышал во время полёта. Очень странно, но Гагарин был не единственным, кто слышал именно такую мелодию. Алексей Леонов позже тоже говорил, что слышал эту музыку в космосе, а также голос диктора Левитана. Вообще выход Леонова в открытый космос 18 марта 1965 года был связан с рядом проблем: запутался трос, скафандр раздуло так, что невозможно было пролезть в дверь корабля. Но космонавт выжил.

Непонятные ощущения в космосе

В космосе бывают не только слуховые и визуальные странности. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Fer Gregory

Если бы Паша Техник летал в открытый космос, ему бы не понадобились запрещённые вещества. Потому что в космосе достаточно странных и непонятных ощущений, скучать там не приходится. Не все они относятся к разряду звуковых или визуальных галлюцинаций. Есть в космосе и такие ощущения, которые не встречаются в мире больше нигде, кроме операционной или реанимации.

Наставления от предков

Возможно, инопланетяне досаждают нашим космонавтам на орбите, чтобы те поскорее вернулись. Фото © Шедеврум

Когда космонавты выходят на орбиту, некоторые из них ощущают «эффект присутствия». Им кажется, будто кто-то пристально смотрит им в спину тяжёлым, недобрым взглядом. А потом что-то «нашёптывает» из раза в раз одно и то же. В общих чертах эта сущность пытается донести следующее: космонавт пришёл в космос слишком рано, он всё делает неправильно, ему пора возвращаться на Землю. Авторитетность сущность подтверждает так: говорит, что она — дальний предок космонавта, потом рассказывает историю о его семье, которую может знать только путешественник по космосу. Есть теория, что это внеземная цивилизация, которая не хочет делиться своим кусочком Вселенной с нами.

Выход из тела

Иногда космонавты становятся животными. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Sonsedska Yuliia

Голос предков — не самое странное, что происходит с сознанием космонавтов на орбите. Иногда они переживают эффект «выхода из тела», который на Земле встречается только под наркозом или в коме. Сергей Кричевский рассказал об этом в 1995 году: он выходил из человеческого тела и превращался в животное. Пока Кричевский был животным, он чувствовал будущее: получал своими обострёнными звериными чувствами предупреждения об аварийных ситуациях. А один из коллег Кричевского вообще стал динозавром. Как? Неужели в космосе всё ещё расходится энергетическое эхо от метеорита, что уничтожил фауну юрского периода? Тогда, конечно, погибло много душ, если у динозавров вообще были души.