Трампу на заметку: На Луне предложили добывать редкоземельные металлы
Академик Зелёный: На Луне можно добывать редкоземельные металлы
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Луна обладает значительным потенциалом для добычи редких металлов, как утверждает научный руководитель Института космических исследований РАН, академик Лев Зеленый. По его словам, лунные ресурсы и постоянные столкновения с астероидами сделали её поверхность богатой этими ценными элементами.
«Во-первых, там есть естественные ресурсы Луны, а, во-вторых, поверхность спутника всё время бомбардировалась астероидами, часть из них металлические, несут молибден, титан, ванадий, включая платину. Надо только знать, где копать и искать», — отметил академик в интервью радио «Комсомольская правда».
Ранее Life.ru сообщал, что Зеленский пытался купить президента США редкоземельными металлами ещё до выборов. Однако после глава киевского режима стал устраивать демонстративные истерики, отклоняя предложения американского лидера. На днях киевский главарь отверг последний вариант сделки с США по металлам.