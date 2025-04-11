Трампу на заметку: На Луне предложили добывать редкоземельные металлы

Луна обладает значительным потенциалом для добычи редких металлов, как утверждает научный руководитель Института космических исследований РАН, академик Лев Зеленый. По его словам, лунные ресурсы и постоянные столкновения с астероидами сделали её поверхность богатой этими ценными элементами.

«Во-первых, там есть естественные ресурсы Луны, а, во-вторых, поверхность спутника всё время бомбардировалась астероидами, часть из них металлические, несут молибден, титан, ванадий, включая платину. Надо только знать, где копать и искать», — отметил академик в интервью радио «Комсомольская правда».