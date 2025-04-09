«Потеря суверенитета»: Киев отверг последний вариант сделки с США по редкоземельным металлам
Нардеп Кицак: Украина отвергла последний вариант сделки с США по ископаемым
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Украину не устроил последний вариант сделки по недрам, который предлагали США, поэтому он был отвергнут. Об этом сообщил депутат Верховной рады Богдан Кицак, слова которого приводит издание «Страна.ua».
Если Киев согласится на условия США, это будет означать фактическую потерю экономического и государственного суверенитета страны, поэтому украинские политики такой договор не примут, отметил нардеп. Между Вашингтоном и Киевом вспыхивают споры, когда они ставят друг другу свои условия. Итоговый вариант соглашения должна будет утвердить Верховная рада, отметил парламентарий.
Напомним, что Вашингтон задумал завладеть не только украинскими ископаемыми, но и газом с нефтью. Киев пытается договориться с США на своих условиях, но в ответ получает лишь более жёсткие предложения. Так, Штаты захотели получить контроль над важнейшими объектами инфраструктуры, включая АЭС. В Белом доме угрожают Владимиру Зеленскому большими проблемами, если тот не согласится на сделку. Глава киевского режима надеялся, что народ никогда не узнает детали соглашения, но кто-то слил их прессе. Сейчас украинский политик ищет «крота», заставляя приспешников проходить детектор лжи.