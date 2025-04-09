«Потеря суверенитета»: Киев отверг последний вариант сделки с США по редкоземельным металлам

Украину не устроил последний вариант сделки по недрам, который предлагали США, поэтому он был отвергнут. Об этом сообщил депутат Верховной рады Богдан Кицак, слова которого приводит издание «Страна.ua».

Если Киев согласится на условия США, это будет означать фактическую потерю экономического и государственного суверенитета страны, поэтому украинские политики такой договор не примут, отметил нардеп. Между Вашингтоном и Киевом вспыхивают споры, когда они ставят друг другу свои условия. Итоговый вариант соглашения должна будет утвердить Верховная рада, отметил парламентарий.