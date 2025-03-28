Стали известны детали жёсткой сделки, которую США предложили Украине

В новом проекте соглашения между Соединёнными Штатами и Украиной о природных ресурсах отсутствует пункт, который предусматривает передачу управления украинскими атомными электростанциями под контроль США. Данная тема была намеренно исключена из финального текста документа, пишет Financial Times.

«США настаивают на новой масштабной сделке по контролю над критически важными минеральными и энергетическими активами Украины, не предлагая Киеву никаких гарантий безопасности взамен, в агрессивном расширении своих предыдущих требований», — говорится в материале.

Отмечается, что Белый дом стремится не только к покупке газа и нефти, но и к установлению контроля над важнейшей энергетической инфраструктурой Украины.