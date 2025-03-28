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28 марта, 05:27

Трамп приставил пистолет к виску Зеленского, заявили в Британии

Telegraph: США «приставили пистолет к виску» Зеленского в сделке по минералам

Последний вариант «минеральной сделки» между Киевом и Вашингтоном оценили как беспрецедентный в современной истории дипломатии и международных отношений, пишет британская газета The Telegraph. Издание описывает действия США как давление на главу киевского режима Владимира Зеленского — администрация американского президента «приставила пистолет к его виску», требуя репарации и половину украинских нефтяных, газовых и угольных запасов.

«Текст не оставляет сомнений в том, что главная цель (США.прим. Life.ru) – включить Украину в качестве провинции американской нефтяной, газовой и ресурсной отраслей», — сказано в материале.

Эксперт Атлантического совета Алан Райли заявил, что американский президент Дональд Трамп хочет превратить Украину в «американскую провинцию», назвав это главной целью хозяина Белого дома. По его оценке, в документе нет никаких гарантий для Киева, никаких положений о защите, США в нём ничего не предлагают, а лишь требуют.

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Ранее сообщалось, что депутат Рады Ярослав Железняк обратил внимание на отсутствие гарантий безопасности в новом соглашении Украины и США по полезным ископаемым, которое, тем не менее, распространяется на все украинские ресурсы, в том числе нефть и газ.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Romeo Rum

Ольга Сливченко
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