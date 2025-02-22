Жёсткие условия: Украина получила новый проект соглашения по ископаемым от США

Власти Украины получили от США обновлённую версию соглашения по использованию полезных ископаемых из недр Незалежной. Условия, прописанные в данном проекте соглашения, предоставленном Киеву 21 февраля, оказались намного жёстче предыдущего. Об этом сообщает американское издание The New York Times.

В обновлённом варианте соглашения Белый дом предлагает установить полный контроль США над активами будущего фонда полезных ископаемых. Также, согласно новой версии, финансирование будет распределено в пропорции 2:1: Украина вносит две трети в виде будущих доходов от добычи природных ресурсов, в то время как американская сторона — одну треть, уже предоставленную Киеву оружием. Предполагаемый размер фонда оценивается в 500 миллиардов долларов.

Соглашение распространяется не только на минеральные ископаемые, но и на нефть и газ. США рассматривают данный договор исключительно как коммерческую сделку, отделяя вопросы безопасности от основных пунктов. При этом Вашингтон не берёт на себя инвестиционных обязательств. Украина, в свою очередь, предлагает пересмотреть размер фонда и настаивает на целевом использовании средств исключительно для инвестиций внутри страны.

Источники издания, которые принимали участие в разработке соглашения, характеризуют новую версию как более жёсткую. По их мнению, Киев, вероятно, будет вынужден принять эти условия в ближайшее время, чтобы продолжить сотрудничество с американскими партнёрами в вопросах мирного урегулирования конфликта.