Жёсткие условия: Украина получила новый проект соглашения по ископаемым от США
NYT: Новая американская версия соглашения по ископаемым оказалась более жёсткой
Власти Украины получили от США обновлённую версию соглашения по использованию полезных ископаемых из недр Незалежной. Условия, прописанные в данном проекте соглашения, предоставленном Киеву 21 февраля, оказались намного жёстче предыдущего. Об этом сообщает американское издание The New York Times.
В обновлённом варианте соглашения Белый дом предлагает установить полный контроль США над активами будущего фонда полезных ископаемых. Также, согласно новой версии, финансирование будет распределено в пропорции 2:1: Украина вносит две трети в виде будущих доходов от добычи природных ресурсов, в то время как американская сторона — одну треть, уже предоставленную Киеву оружием. Предполагаемый размер фонда оценивается в 500 миллиардов долларов.
Соглашение распространяется не только на минеральные ископаемые, но и на нефть и газ. США рассматривают данный договор исключительно как коммерческую сделку, отделяя вопросы безопасности от основных пунктов. При этом Вашингтон не берёт на себя инвестиционных обязательств. Украина, в свою очередь, предлагает пересмотреть размер фонда и настаивает на целевом использовании средств исключительно для инвестиций внутри страны.
Источники издания, которые принимали участие в разработке соглашения, характеризуют новую версию как более жёсткую. По их мнению, Киев, вероятно, будет вынужден принять эти условия в ближайшее время, чтобы продолжить сотрудничество с американскими партнёрами в вопросах мирного урегулирования конфликта.
Украинская сторона ранее заявила, что со следующей недели Киев планирует всерьёз заняться заключением соглашения о полезных ископаемых с Соединёнными Штатами. Власти Незалежной готовы к сотрудничеству, но настаивают на предоставлении чётких гарантий безопасности со стороны партнёров. Стоит отметить, что ранее офис президента Зеленского выражал неуверенность относительно подписания соглашения.
Напомним, что по задумке США Киев обязан передать Вашингтону права распоряжаться половиной запасов редкоземельных минералов. Изначально Украина была согласна с этими условиями, но впоследствии изменила свою позицию.
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