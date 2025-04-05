Зеленский с полиграфом ищет «крота», слившего прессе данные о сделке по недрам

Владимир Зеленский инициировал внутреннее расследование по факту утечки информации о содержании американского проекта соглашения по недрам. Об этом пишет The Financial Times со ссылкой на осведомлённые источники в правительстве Украины.

Инцидент произошёл после того, как 26 марта оппозиционный депутат Ярослав Железняк обнародовал детали документа, заявив о получении его копии. На следующий день Financial Times самостоятельно подтвердила и опубликовала содержание соглашения. В ходе брифинга 28 марта Зеленский назвал утечку «странной» и выразил интерес к установлению источника информации. Сейчас расследование перешло в активную фазу — ряд чиновников правительства уже прошёл проверку на полиграфе, утверждает издание.

Скандальный проект соглашения предполагает создание совместного американо-украинского наблюдательного совета для контроля над доходами от нефтяных, газовых и минеральных ресурсов страны. Критики документа сравнивают его условия с репарациями, отмечая отсутствие гарантий безопасности для Украины и потенциальную угрозу суверенитету. Украинские официальные лица, пожелавшие остаться анонимными, признают, что были шокированы масштабом требований США, считая некоторые положения документа политически неприемлемыми.

Особую остроту ситуации придало заявление Дональда Трампа, обвинившего Зеленского в «попытке отказаться» от сделки и пообещавшего «большие проблемы» в случае отказа от подписания. Сам украинский президент, избегая резкой публичной критики, заявил о необходимости доработки документа с учётом национальных интересов.