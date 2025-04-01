Сделка США и Украины по недрам является угрозой суверенитету Незалежной. Об этом заявил бывший украинский лидер Пётр Порошенко*. Он призвал Владимира Зеленского срочно встретиться с главами парламентских фракций, чтобы обсудить соглашение.

«Из-за откровенно непрофессиональных подходов Украина упустила возможность зафиксировать параметры этого соглашения в рамках политического меморандума, на что соглашались партнёры», — пояснил политик в соцсетях.

Порошенко* дополнил, что предложение американцев может нести угрозы суверенитету Украины и европейской интеграции. По его словам, на территории Незалежной началась антиамериканская истерия, которая может навредить, поскольку Киев зависит от помощи Вашингтона. Политик выразил мнение, что Украина могла бы предложить США участие в газотранспортной системе страны, чтобы продолжить транзит газа в Европу после окончания конфликта.