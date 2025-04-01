«Упущена возможность»: Порошенко* обратился к Зеленскому со срочным призывом
Порошенко* счёл угрозой сделку по недрам с США и обратился к Зеленскому
Пётр Порошенко*. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Drop of Light
Сделка США и Украины по недрам является угрозой суверенитету Незалежной. Об этом заявил бывший украинский лидер Пётр Порошенко*. Он призвал Владимира Зеленского срочно встретиться с главами парламентских фракций, чтобы обсудить соглашение.
«Из-за откровенно непрофессиональных подходов Украина упустила возможность зафиксировать параметры этого соглашения в рамках политического меморандума, на что соглашались партнёры», — пояснил политик в соцсетях.
Порошенко* дополнил, что предложение американцев может нести угрозы суверенитету Украины и европейской интеграции. По его словам, на территории Незалежной началась антиамериканская истерия, которая может навредить, поскольку Киев зависит от помощи Вашингтона. Политик выразил мнение, что Украина могла бы предложить США участие в газотранспортной системе страны, чтобы продолжить транзит газа в Европу после окончания конфликта.
Напомним, что ранее США направили Украине новое предложение о сотрудничестве в области природных ресурсов. Американский министр финансов Скотт Бессент выразил надежду на подписание документа в ближайшее время, лидер США Дональд Трамп также подтвердил намерения заключить соглашение с Украиной по ресурсам. Однако данная инициатива вызвала резкое неприятие у некоторых депутатов Верховной Рады, что привело к срыву парламентского заседания. Советник Владимира Зеленского Михаил Подоляк отметил, что готового документа пока нет. По его словам, власти всё ещё ведут переговоры с американскими коллегами.
* Внесён Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.