Приспешник Зеленского рассказал о работе над финальной версией сделки с США по металлам

Украина всё ещё ведёт переговоры с США, обсуждая условия сделки об украинских недрах, готового документа пока нет. О работе над финальной версией соглашения по редкоземельным металлам сообщил советник Владимира Зеленского Михаил Подоляк в комментарии агентству Reuters.