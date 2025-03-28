Приспешник Зеленского рассказал о работе над финальной версией сделки с США по металлам
Подоляк: Украина всё ещё консультируется с США в вопросе сделки по недрам
Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO
Украина всё ещё ведёт переговоры с США, обсуждая условия сделки об украинских недрах, готового документа пока нет. О работе над финальной версией соглашения по редкоземельным металлам сообщил советник Владимира Зеленского Михаил Подоляк в комментарии агентству Reuters.
«Консультации всё ещё ведутся на уровне различных министерств», — сказал украинский чиновник.
Никаких подробностей переговорного процесса Подоляк приводить не стал. Но другой украинский источник агентства назвал представленный американцами полный документ «огромным».
Вчера в США заявили, что Украине было направлено новое предложение о сотрудничестве в области ископаемых. Изучив его текст, Верховная рада пришла в ужас. Оказалось, что оно охватывает вообще все ресурсы страны, а о желаемых гарантиях безопасности там нет ни слова. Недовольные подходом Америки нардепы даже сорвали заседание парламента.