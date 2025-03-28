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28 марта, 14:07

Приспешник Зеленского рассказал о работе над финальной версией сделки с США по металлам

Подоляк: Украина всё ещё консультируется с США в вопросе сделки по недрам

Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO

Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO

Украина всё ещё ведёт переговоры с США, обсуждая условия сделки об украинских недрах, готового документа пока нет. О работе над финальной версией соглашения по редкоземельным металлам сообщил советник Владимира Зеленского Михаил Подоляк в комментарии агентству Reuters.

«Консультации всё ещё ведутся на уровне различных министерств», — сказал украинский чиновник.

Никаких подробностей переговорного процесса Подоляк приводить не стал. Но другой украинский источник агентства назвал представленный американцами полный документ «огромным».

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Владимир Озеров
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