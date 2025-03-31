Трамп пригрозил Зеленскому очень большими проблемами при отказе от сделки
Трамп: Зеленский пытается отказаться от сделки по добыче ископаемых
Президент США Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Chip Somodevilla
Президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский намерен выйти из соглашения по редкоземельным металлам, что, по его мнению, приведёт к серьёзным последствиям для Украины. Об этом пишет Reuters.
«Он пытается отказаться от сделки по редкоземельным металлам, и если он это сделает, у него будут проблемы, большие, очень большие проблемы», — сказал американский лидер журналистам.
Также Трамп выразил уверенность в том, что Украина никогда не станет членом НАТО, несмотря на стремление Зеленского к вступлению в альянс. По его словам, экс-комик понимает невозможность этого шага.
Ранее стало известно, что Украина, скорее всего, не примет новые условия соглашения с США по совместной разработке полезных ископаемых. Согласно американским СМИ, Штаты теперь намечены на прибыль от более широкого спектра экономических активов Киева, включая ресурсы и инфраструктуру.