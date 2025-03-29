В США предрекли очередной виток конфликта Трампа и Зеленского из-за сделки по недрам

Украина, скорее всего, не примет новые условия соглашения с США по совместной разработке полезных ископаемых. Разногласия в ожиданиях могут спровоцировать эскалацию напряжённости и новый конфликт между странами. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal.

«Администрация Трампа рассчитывает, что Украина быстро подпишет новое соглашение, по которому Вашингтон получает широкие полномочия в отношении экономики своего союзника. Проблема в том, что Украина почти наверняка не сможет принять эти условия», — говорится в материале.

Американское издание отмечает, что Штаты, ранее интересовавшиеся украинскими редкоземельными ископаемыми, теперь нацелены на прибыль от более широкого спектра экономических активов Киева, включая ресурсы и инфраструктуру.