Александр Овечкин
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 апреля, 16:12

США и Узбекистан заключили соглашение о критических минералах

Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ kittirat roekburi

Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ kittirat roekburi

Соединенные Штаты и Узбекистан заключили соглашение о критических минералах. Об этом сообщило Министерство инвестиций, промышленности и торговли страны-участницы СНГ.

«В ходе встреч в Вашингтоне сторонами были достигнуты договоренности о сотрудничестве в области критических минералов, а также обсуждены инвестиции в разведку и добычу полезных ископаемых. Обсуждались также планы по строительству комплексов для тонкого измельчения руд и внедрению современных технологий», — говорится в коммюнике, распространённом пресс-службой ведомства.

Редкоземельные металлы: зачем они нужны и почему о них все говорят
Редкоземельные металлы: зачем они нужны и почему о них все говорят

Напомним, что в конце февраля президент России Владимир Путин заявил о готовности возобновить поставки алюминия на рынок США. Кроме того, глава государства готов предложить сотрудничество в области разработки редкоземельных металлов, в том числе на территории Донбасса и Новороссии. Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев отметил, что Москва и Вашингтон уже начали дискуссии по редкоземельным металлам.

Марина Фещенко
  • Новости
  • США
  • Узбекистан
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar