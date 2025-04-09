США и Узбекистан заключили соглашение о критических минералах

Соединенные Штаты и Узбекистан заключили соглашение о критических минералах. Об этом сообщило Министерство инвестиций, промышленности и торговли страны-участницы СНГ.

«В ходе встреч в Вашингтоне сторонами были достигнуты договоренности о сотрудничестве в области критических минералов, а также обсуждены инвестиции в разведку и добычу полезных ископаемых. Обсуждались также планы по строительству комплексов для тонкого измельчения руд и внедрению современных технологий», — говорится в коммюнике, распространённом пресс-службой ведомства.