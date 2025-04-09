США и Узбекистан заключили соглашение о критических минералах
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Соединенные Штаты и Узбекистан заключили соглашение о критических минералах. Об этом сообщило Министерство инвестиций, промышленности и торговли страны-участницы СНГ.
«В ходе встреч в Вашингтоне сторонами были достигнуты договоренности о сотрудничестве в области критических минералов, а также обсуждены инвестиции в разведку и добычу полезных ископаемых. Обсуждались также планы по строительству комплексов для тонкого измельчения руд и внедрению современных технологий», — говорится в коммюнике, распространённом пресс-службой ведомства.
Напомним, что в конце февраля президент России Владимир Путин заявил о готовности возобновить поставки алюминия на рынок США. Кроме того, глава государства готов предложить сотрудничество в области разработки редкоземельных металлов, в том числе на территории Донбасса и Новороссии. Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев отметил, что Москва и Вашингтон уже начали дискуссии по редкоземельным металлам.