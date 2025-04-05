Владимир Зеленский ещё в октябре 2024 года попытался подкупить президента США Дональда Трампа редкоземельными минералами Украины. Глава киевского режима тогда напомнил республиканцу о полезных ископаемых, ради которых США должны продолжать помогать Незалежной. Об этом сообщает американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

«Перед переизбранием Трампа на встрече в Нью-Йорке в сентябре прошлого года президент Украины Владимир Зеленский напомнил ему о минеральных богатствах Украины как о причине, по которой следует продолжать поддерживать борьбу страны с Россией», — говорится в материале.

По словам источников, в прошлом году Зеленский упоминал литий и уран, но в 2025 году офис главы киевского режима заявил, что Украине необходимо время для пересмотра соглашения.