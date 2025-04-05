Зеленский пытался купить Трампа редкоземельными металлами ещё до выборов в США
WSJ: Зеленский в сентябре 2024 рассказал Трампу о минеральных ресурсах Украины
Дональд Трамп и Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff
Владимир Зеленский ещё в октябре 2024 года попытался подкупить президента США Дональда Трампа редкоземельными минералами Украины. Глава киевского режима тогда напомнил республиканцу о полезных ископаемых, ради которых США должны продолжать помогать Незалежной. Об этом сообщает американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
«Перед переизбранием Трампа на встрече в Нью-Йорке в сентябре прошлого года президент Украины Владимир Зеленский напомнил ему о минеральных богатствах Украины как о причине, по которой следует продолжать поддерживать борьбу страны с Россией», — говорится в материале.
По словам источников, в прошлом году Зеленский упоминал литий и уран, но в 2025 году офис главы киевского режима заявил, что Украине необходимо время для пересмотра соглашения.
Ранее сообщалось, что США предложили Украине новый контракт на распределение ресурсов. В этом документе предусмотрен контроль Вашингтона над природными ресурсами Украины, включая нефть и газ. Однако соглашение не включает обязательств по обеспечению безопасности Незалежной. Более того, в Белом доме предупредили Владимира Зеленского о серьёзных последствиях в случае отказа от сделки.