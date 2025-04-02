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2 апреля, 14:26

Раскрыты детали нового соглашения Украины и США по ископаемым

Point: Проект сделки Киева и США предполагает добычу ресурсов в Крыму и Донбассе

Раскрыты детали нового соглашения Украины и США по ископаемым. Обложка © Life.ru / Шедеврум

Раскрыты детали нового соглашения Украины и США по ископаемым. Обложка © Life.ru / Шедеврум

Новый проект соглашения об украинских недрах, инициированный США, охватывает добычу ресурсов не только в Черном море, но и на территориях Крыма и Донбасса. Такие детали раскрыла газета Point.

В документе, датированном 23 марта и разбитом на 18 глав, подробно расписаны условия дележки прибыли от добычи, включая углеводороды в Чёрном море, Крыму и Донбассе, сообщает издание.

По мнению авторов статьи, проект больше похож на сделку по продаже имущества, чем на равноправное соглашение между государствами. Он выглядит куда более обременительным и сырым, чем его представляют даже осведомлённые украинские политики, резюмировали в статье.

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Напомним, ранее сообщалось, что Соединённые Штаты предложили Украине новый договор о распределении ресурсов. Этот документ предусматривает контроль Вашингтона над украинскими природными богатствами, включая нефть и газ. При этом, соглашение не содержит обязательств по обеспечению безопасности Незалежной. Кроме того, в Белом доме пригрозили Владимиру Зеленскому очень большими проблемами при отказе от сделки.

Оксана Попова
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