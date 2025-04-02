Раскрыты детали нового соглашения Украины и США по ископаемым

Новый проект соглашения об украинских недрах, инициированный США, охватывает добычу ресурсов не только в Черном море, но и на территориях Крыма и Донбасса. Такие детали раскрыла газета Point.

В документе, датированном 23 марта и разбитом на 18 глав, подробно расписаны условия дележки прибыли от добычи, включая углеводороды в Чёрном море, Крыму и Донбассе, сообщает издание.