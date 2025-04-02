США раскрыли условия, которые Украина выдвигает для завершения конфликта

Украина стремится сохранить экономическую независимость в свете грядущих переговоров о сделке с Вашингтоном, при этом упорно противится капитуляции перед Россией. Так американская газета The Wall Street Journal охарактеризовала текущую позицию Киева в конфликте.

«Украина хочет закончить войну, не капитулируя перед Россией и не отказываясь от своей экономической независимости в пользу США», — говорится в сообщении издания.

Также в материале уточнили, что Россия намерена доминировать на Украине, не допуская интеграции с Западом. При этом сами украинские власти «не горят желанием» идти на сделку с Белым домом, так как это повлечёт передачу в руки Штатов значительный контроль над ресурсами государства. Сейчас Киев пытается выиграть для себя время, чтобы улучшить условия, уточнили в газете.