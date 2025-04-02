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2 апреля, 13:26
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США раскрыли условия, которые Украина выдвигает для завершения конфликта

WSJ: Украина не хочет капитулировать перед РФ и отдавать ресурсы США по сделке

Украина стремится сохранить экономическую независимость в свете грядущих переговоров о сделке с Вашингтоном, при этом упорно противится капитуляции перед Россией. Так американская газета The Wall Street Journal охарактеризовала текущую позицию Киева в конфликте.

«Украина хочет закончить войну, не капитулируя перед Россией и не отказываясь от своей экономической независимости в пользу США», — говорится в сообщении издания.

Также в материале уточнили, что Россия намерена доминировать на Украине, не допуская интеграции с Западом. При этом сами украинские власти «не горят желанием» идти на сделку с Белым домом, так как это повлечёт передачу в руки Штатов значительный контроль над ресурсами государства. Сейчас Киев пытается выиграть для себя время, чтобы улучшить условия, уточнили в газете.

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МИД Украины озвучил «принципиальное» условие в ресурсной сделке с США

Напомним, ранее сообщалось, что Соединённые Штаты предложили Украине новый договор о распределении ресурсов. Этот документ предусматривает контроль Вашингтона над украинскими природными богатствами, включая нефть и газ. При этом, соглашение не содержит обязательств по обеспечению безопасности Незалежной. Кроме того, в Белом доме пригрозили Владимиру Зеленскому очень большими проблемами при отказе от сделки.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Мария Любицкая
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