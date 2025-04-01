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Регион
1 апреля, 16:57

МИД Украины озвучил «принципиальное» условие в ресурсной сделке с США

Сибига: Ресурсная сделка с США не должна мешать процессу интеграции Украины в ЕС

Ресурсная сделка Украины с США должна соответствовать стремлению Киева к интеграции в Евросоюз. Об этом заявил министр иностранных дел Незалежной Андрей Сибига.

«Соглашение, по которому мы начали переговоры, ни в коем случае не может противоречить нашему евроинтеграционному пути, нашей интеграции в ЕС. И это тоже наша одна из принципиальных позиций», — сказал он в ходе пресс-конференции в Киеве.

Напомним, ранее сообщалось, что Соединённые Штаты предложили Украине новый договор о распределении ресурсов. Этот документ предусматривает контроль Вашингтона над украинскими природными богатствами, включая нефть и газ. При этом, соглашение не содержит обязательств по обеспечению безопасности Незалежной. Кроме того, в Белом доме пригрозили Владимиру Зеленскому очень большими проблемами при отказе от сделки.

Бербок выкатила США требование по ресурсной сделке с Украиной
Бербок выкатила США требование по ресурсной сделке с Украиной
Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / New Africa

Наталья Демьянова
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