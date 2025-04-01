МИД Украины озвучил «принципиальное» условие в ресурсной сделке с США

Ресурсная сделка Украины с США должна соответствовать стремлению Киева к интеграции в Евросоюз. Об этом заявил министр иностранных дел Незалежной Андрей Сибига.

«Соглашение, по которому мы начали переговоры, ни в коем случае не может противоречить нашему евроинтеграционному пути, нашей интеграции в ЕС. И это тоже наша одна из принципиальных позиций», — сказал он в ходе пресс-конференции в Киеве.