Бербок выкатила США требование по ресурсной сделке с Украиной
Бербок: Ресурсная сделка Украины и США должна соответствовать нормам ЕС
Глава немецкого МИД Анналена Бербок утверждает, что любые соглашения между США и Украиной о разработке полезных ископаемых должны быть согласованы с нормами Евросоюза. Её слова приводит агентство Reuters.
«В конце концов, это наш европейский континент», — отметила министр в ходе пресс-конференции в Киеве.
Ранее сообщалось, что Соединённые Штаты предложили Украине новый договор о распределении ресурсов. Этот документ предусматривает контроль Вашингтона над украинскими природными богатствами, включая нефть и газ. При этом, соглашение не содержит обязательств по обеспечению безопасности Незалежной.
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