Бербок выкатила США требование по ресурсной сделке с Украиной

Глава немецкого МИД Анналена Бербок утверждает, что любые соглашения между США и Украиной о разработке полезных ископаемых должны быть согласованы с нормами Евросоюза. Её слова приводит агентство Reuters.

«В конце концов, это наш европейский континент», — отметила министр в ходе пресс-конференции в Киеве.