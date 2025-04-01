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1 апреля, 15:37

Бербок выкатила США требование по ресурсной сделке с Украиной

Бербок: Ресурсная сделка Украины и США должна соответствовать нормам ЕС

Глава немецкого МИД Анналена Бербок утверждает, что любые соглашения между США и Украиной о разработке полезных ископаемых должны быть согласованы с нормами Евросоюза. Её слова приводит агентство Reuters.

«В конце концов, это наш европейский континент», — отметила министр в ходе пресс-конференции в Киеве.

Ранее сообщалось, что Соединённые Штаты предложили Украине новый договор о распределении ресурсов. Этот документ предусматривает контроль Вашингтона над украинскими природными богатствами, включая нефть и газ. При этом, соглашение не содержит обязательств по обеспечению безопасности Незалежной.

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Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM/ Alexandros Michailidis

Наталья Демьянова
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