Затяжная магнитная буря вот-вот обложит Землю: Как пережить апокалипсис с 9 по 13 апреля Похоже, апрель 2025 года станет настоящим испытанием для метеочувствительных. Помимо резких скачков погоды и неожиданного снега, прямо сейчас на нас готовится напасть магнитная буря. Какой силы она будет и как пережить атаку Солнца, рассказывает Life.ru. 7 апреля, 14:00 Сильная магнитная буря 9 апреля и затяжной геошторм с 10-го по 13 апреля: как пережить.

С 9-го по 13 апреля Землю накроет продолжительная магнитная буря, которая в сочетании с капризами погоды — снегом и дождём — станет настоящим испытанием для метеозависимых людей. Этот затяжной геомагнитный шторм, подобно невидимому хищнику, подкрадывается к нашей планете, грозя обрушить на неё всю свою мощь. Три дня непрерывной атаки космической энергии могут оказаться крайне тяжёлыми для организма — и особенно для тех, кто чувствителен к подобным явлениям.

Магнитная буря уровня Kp 6 обрушится на Землю 9 апреля. В целом геомагнитный шторм не отпустит вплоть до 13 апреля. Фото © Time in.ru

Как мы видим на графике, геомагнитная обстановка будет напряжённой. 9 апреля 2025 года магнитная буря поднимется до уровня Kp 6 и будет сохранять своё негативное влияние на всех метеозависимых в течение дня. В ночь на 10 апреля геошторм немного сбавит обороты, опустится до уровня мощности в пять баллов. И там будет «кошмарить» землян ещё два дня, до поздней ночи 11 апреля. И только 12 апреля будет небольшая передышка — магнитные колебания опустятся до мощности в три балла, что уже не так сильно чувствуется для большинства людей. Ну а с 13 апреля магнитная буря снова наберёт силу и весь день продержится в диапазоне Kp 5.

Сильная магнитная буря уровня Kp 6: как пережить 9 апреля

Пик угрозы недомогания от обложной магнитной бури придётся на 9 апреля, когда геомагнитные колебания поднимутся до уровня Kp 6. А теперь посмотрите в окно: в Москве и Санкт-Петербурге — аномальная погода, 10 см снега, заморозки и гололёд. Чем опасен столь мощный геошторм в сочетании с непогодой? Дело в том, что магнитное поле Земли, возмущённое солнечными всплесками, влияет на все живые организмы. У метеочувствительных людей это может проявляться в виде головных болей, мигреней, скачков давления, нарушений сна, повышенной раздражительности, апатии и даже обострения хронических заболеваний. Добавьте к этому сырость, перепады атмосферного давления и недостаток солнечного света, сопутствующие снегу и дождю, и получите идеальный рецепт для ухудшения самочувствия.

Обложная магнитная буря 9–13 апреля: кто в зоне риска

Группы людей, кто может почувствовать себя плохо во время магнитных бурь 9, 10 , 11, 12-го и 13 апреля. Инфографика Life.ru

Кто находится в зоне риска почувствовать себя плохо во время затяжной магнитной бури с 9-го по 13 апреля? Прежде всего это люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, гипертонией, гипотонией, вегето-сосудистой дистонией, а также те, кто страдает от мигреней, депрессии, тревожных расстройств. Пожилые люди и дети также более уязвимы перед магнитными бурями.

Затяжная магнитная буря с 9-го по 13 апреля: советы, как пережить геошторм

Как не потерять здоровье во время долгой магнитной бури в апреле: советы врачей. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Miljan Zivkovic

Но не стоит отчаиваться! Даже в период мощных и затяжных геомагнитных возмущений можно облегчить своё состояние, приняв ряд мер предосторожности. Вот несколько рекомендаций, которые помогут вам пережить период геошторма с 9-го по 13 апреля с минимальными потерями.

Следите за прогнозом магнитных бурь. Зная о наступлении геомагнитного шторма, вы сможете заранее подготовиться и принять необходимые меры.

Зная о наступлении геомагнитного шторма, вы сможете заранее подготовиться и принять необходимые меры. Ограничьте физические нагрузки. В период магнитных бурь организм и так испытывает стресс, поэтому избегайте изнуряющих тренировок и тяжёлой физической работы.

В период магнитных бурь организм и так испытывает стресс, поэтому избегайте изнуряющих тренировок и тяжёлой физической работы. Уделите внимание здоровому сну. Полноценный сон — залог хорошего самочувствия в любое время, а в период магнитных бурь он особенно важен. Старайтесь ложиться спать и просыпаться в одно и то же время, создайте комфортную атмосферу в спальне.

Полноценный сон — залог хорошего самочувствия в любое время, а в период магнитных бурь он особенно важен. Старайтесь ложиться спать и просыпаться в одно и то же время, создайте комфортную атмосферу в спальне. Правильно питайтесь: исключите из рациона тяжёлую, жирную и острую пищу, алкоголь и кофе. Отдайте предпочтение лёгким блюдам, фруктам, овощам и зелени. Пейте больше воды.

исключите из рациона тяжёлую, жирную и острую пищу, алкоголь и кофе. Отдайте предпочтение лёгким блюдам, фруктам, овощам и зелени. Пейте больше воды. Принимайте контрастный душ. Контрастный душ поможет укрепить сосуды и повысить тонус организма.

Контрастный душ поможет укрепить сосуды и повысить тонус организма. Проводите больше времени на свежем воздухе. Прогулки на свежем воздухе насыщают организм кислородом и способствуют выработке эндорфинов — гормонов радости. Однако в период непогоды ограничьте время пребывания на улице.

Прогулки на свежем воздухе насыщают организм кислородом и способствуют выработке эндорфинов — гормонов радости. Однако в период непогоды ограничьте время пребывания на улице. При необходимости обратитесь к врачу. Если вы чувствуете сильное ухудшение самочувствия, не занимайтесь самолечением, а обратитесь за помощью к специалисту.

Помните, что магнитная буря, даже такая затяжная и сильная, — это временное явление. Соблюдая эти простые рекомендации, вы сможете снизить негативное влияние геомагнитных возмущений и сохранить своё здоровье. Не поддавайтесь панике, будьте внимательны к своему организму, и тогда даже самый мощный космический шторм не сможет вам навредить.

Авторы Карина Морозова